Permitido llorar: José Pekerman protagonizó un emotivo momento con James Rodríguez después de Colombia vs RD Congo

James Rodríguez y José Néstor Pekerman fueron dos de los protagonistas del pasado 23 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ambas figuras históricas de la Selección Colombia se reunieron en la cancha luego del partido ante República Democrática del Congo.

La ‘tricolor’ consiguió un triunfo clave frente al combinado africano, con el que confirmó su clasificación a la ronda de dieciseisavos de final de este gran torneo.

Claramente luego de esto, el estadio resonó con la celebración de la ‘tricolor’, y varias de las figuras se reencontraron con José Néstor Pekerman en un video que emocionó a miles de aficionados.

José Pekerman protagonizó un emotivo momento con James Rodríguez

James Rodríguez ha sido una de las figuras de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El astro colombiano ha disputado ambos partidos, en los que ha brillado ante Uzbekistán y República Democrática del Congo.

El astro ha llenado de emoción a los fanáticos, sobre todo por tratarse de la que sería su última Copa Mundial de la FIFA.

Las anteriores fueron bajo la dirección de José Néstor Pekerman, y de hecho, Rodríguez se reencontró con el seleccionador argentino luego de su último partido.

Una vez se dio el pitazo final, los jugadores colombianos celebraron el triunfo. De hecho, en video se pudo ver un emotivo reencuentro entre Rodríguez con Pekerman, al que además se sumó Juan Fernando Quintero.

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En la grabación del momento se puede ver a James abrazado junto al seleccionador argentino, en una corta conversación entre ambos.

Este momento, por supuesto, emocionó a miles de fanáticos, sobre todo por la nostalgia que recordó con este instante al pasado dorado de la Selección Colombia.

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia?

Luego de lograr la clasificación a dieciseisavos de final, la emoción por la Selección Colombia es total. El equipo ‘tricolor’ buscará sellar su pase como primera de grupo en el último encuentro.

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Los ‘cafeteros’ se medirán a Portugal el próximo 27 de junio, en un choque que definirá el camino de la Selección Colombia en las eliminatorias rumbo al cierre de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que ha estado llena de emociones.