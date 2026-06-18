La canción de rock que emocionó a los jugadores de Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026: es tendencia

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha dejado grandes momentos a nivel internacional. Esta competencia ha encantado a los amantes del fútbol en todo el planeta, y por supuesto, la música ha estado presente en este ámbito.

Varios equipos han elegido canciones icónicas para acompañar a sus fanáticos y musicalizar la gran participación de sus naciones en este torneo.

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De hecho, los hinchas de Inglaterra eligieron un gran éxito de rock con este fin, e incluso la cantaron a todo pulmón en su reciente partido ante Croacia, en un momento que se viralizó rápidamente, y que emocionó a los jugadores.

La canción de rock que emocionó a los jugadores de Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Inglaterra hizo su gran debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el pasado 17 de junio. Esta competencia dio inicio para el equipo de ‘Los 3 Leones’ en un choque en el que se midieron a Croacia.

El equipo inglés consiguió una victoria destacada con un marcador de 4 tantos a 2. Las anotaciones fueron autoría de Harry Kane, Jude Bellingham y Marcus Rashford.

Claramente esta victoria emocionó a sus hinchas, quienes anhelan ver al equipo europeo ganar su segunda estrella, tras haber conquistado la primera hace 60 años con exactitud.

Para demostrar su pasión por el combinado y la alegría por el triunfo, los aficionados interpretaron a todo pulmón, ‘Wonderwall’ de Oasis.

Este momento fue compartido con los jugadores, quienes se emocionaron de forma clara por esta victoria que marca un gran comienzo para los ingleses.

Los videos de esta interpretación se hicieron rápidamente virales, sobre todo por parte de quienes comparten la pasión por el rock y el fútbol a nivel mundial.

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Oasis, sin dudas, es una de las agrupaciones más representativas de Inglaterra, y justamente esta pasión ha llegado a ser demostrada en un escenario de talla enorme, como lo es la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Indudablemente, ‘Wonderwall’ es uno de los himnos más grandes del brit rock. Este éxito marcó de forma brillante trayectoria de Oasis como banda. Gracias a esto su melodía y su letra son conocidas a nivel internacional, como una canción llena de unión y pasión.