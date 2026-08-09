Black Torch destronó a Jujutsu y ya es el anime más visto de Crunchyroll, ¿de qué se trata?

En los últimos años, diferentes productoras se han encargado de dar a conocer sus nuevas producciones con las que buscan posicionarse en plataformas de streaming. Hace unos meses se estrenó en Crunchyroll ‘Black Torch’, la cual en solo unos días se convirtió en la más vista, superando a Jujutsu, uno de los más importantes del último año.

Aunque al principio la cinta de anime recibió múltiples críticas, con el paso de los días todo fue cambiando al punto de convertirse en una de las favoritas. Pues cuenta diferentes historias en donde el espíritu ninja se apodera de ellos, mientras que, por otro lado, habla de lo que vive una familia desde tiempos pasados.

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¿De qué se trata ‘Black Torch’, el exitoso anime de Crunchyroll?

Jiro Azuma es el protagonista y, ante todos los problemas, demuestra que sus poderes son protagonistas, así que todo lo resuelve como un ninja. Además, tiene la habilidad de poder hablar con los animales, algo que logra cambiar su vida por completo y lo lleva a tener muchos problemas con quienes lo rodean.

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Un día, se encuentra con un gato negro que tiene varias heridas; se llama ‘Rago’ y, al intentar ayudarlo, lo alcanza un espíritu conocido como la estrella negra de la perdición que se fusiona rápidamente con él. Desde ese momento, comienza una guerra interna en donde tiene que pelear entre los guerreros y otros seres llamados “espectrales” que podrían causar varios problemas en su vida.

Su estreno en Crunchyroll se dio en julio del 2026 y es una combinación de técnicas de acción, fantasía, combates de ninjas y agencias encubiertas que buscan salvar el mundo mientras luchan con diferentes criaturas imaginarias. La cinta se convirtió en la más vista con un total de 12 capítulos que se estrenan semana a semana, cada sábado desde el 4 de julio, hasta el gran final en las próximas semanas.