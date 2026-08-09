Hora y dónde ver en VIVO HOY América de Cali vs. Atlético Nacional; duelo de grandes en la Liga

Avanza la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026-2 y, aunque aún es temprano para decir cuál será el gran ganador de este semestre, el América de Cali viene sorprendiendo a todos sus hinchas con los resultados. Pero Atlético Nacional no se queda atrás, pues sigue avanzando con el fin de poder quedarse en los primeros lugares y así ser uno de los equipos que pueda continuar a la siguiente ronda sin problema.

En la fecha cuatro, el cuadro verdolaga llega hasta Cali para enfrentar al América en lo que será uno de los encuentros deportivos más importantes de la fecha. Estos son dos de los clubes más grandes de Colombia, así que cientos de personas no solo quieren ver el partido, sino que hacen fuerza para que su equipo sea el gran ganador.

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Hora y dónde ver en VIVO HOY América de Cali vs. Nacional

El líder de la Liga BetPlay 2026-2 recibe a Atlético Nacional, que logró ganar su primer partido contra Jaguares. Los dos sin duda son los grandes favoritos hasta el momento, quienes han sumado en cada partido, pero ahora tendrán que demostrar cuál de los dos merece quedarse con el primer lugar.

El partido entre América de Cali y Atlético Nacional se podrá ver HOY EN VIVO por medio del canal de WinSports Premium en el plan de suscripción paga desde las 8:15 p.m. desde el estadio Pascual Guerrero. Este es el único canal oficial autorizado para poder transmitir el encuentro deportivo entre dos de los grandes de Colombia.

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Por un lado, el equipo de David González está invicto y tiene nueve puntos de los nueve posibles, pues ha ganado todos los partidos de la Liga BetPlay hasta ahora. Por otro lado, el equipo de Lucas González solo ha jugado un partido, pero sin duda ya conquistó a sus hinchas, quienes sueñan con poder levantar la copa.