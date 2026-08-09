Revelan las primeras imágenes de Messi en Argentina en la despedida de Jorge Messi, su padre

El pasado sábado ocho de agosto se dio a conocer que Jorge Messi, padre de Leo Messi, el ídolo de Argentina, había fallecido a sus 68 años. Aunque hasta ahora no hay información sobre lo que le habría pasado, ya el jugador del Inter de Miami llegó hasta Rosario para poder darle el último adiós a su padre junto a toda su familia.

La llegada de Messi a Rosario fue en un avión privado en el que viajó junto a su familia; pidieron que no hubiera presencia de prensa, pues había mucha seguridad para que todo lo relacionado con la despedida de su padre se diera bajo estricta confidencialidad. Horas después, se le vio en el lugar donde se está desarrollando el velorio caminando junto a su madre, los dos vestidos de negro y muy afectados por lo que estaba pasando.

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Así fue la despedida de Jorge Messi en Argentina

El padre de Leo Messi falleció a los 68 años el pasado ocho de agosto del 2026 y, según informó el medio de comunicación internacional ‘Clarin’, el hombre había luchado durante varios meses contra el cáncer, enfermedad que sería la causa de su muerte. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por parte de la familia del jugador, quien hasta ahora no ha dado su pronunciación oficial sobre lo que pasó.

Los Messi despidiendo a Jorge. pic.twitter.com/i9xwan1Frx — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) August 9, 2026

Según se pudo conocer por medios internacionales, Messi llegó hasta el cementerio privado El Prado, en el oeste de Rosario en Argentina. La ceremonia fue en la mañana del domingo nueve de agosto del 2026 y fue en una ceremonia privada en donde hubo un operativo de seguridad para evitar la presencia de la prensa.

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Hasta el lugar llegaron Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, sus hijos, hermanos del jugador, entre otras personas que los acompañaron en ese momento. Todos ingresaron por una puerta alternativa para evitar así a todos los que estaban en el lugar y no ver a los medios de comunicación.

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Por ahora, no hay mucha información respecto a cuál será la decisión que tomará Messi respecto a los días que estará en Argentina. Sin embargo, se dio a conocer que su equipo, el Inter de Miami, le habría otorgado el permiso para que pudiera pasar los días de luto junto a su familia y así soportar todo lo que significa esta pérdida.