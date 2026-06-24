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Estos son los 3 jugadores más caros de la Selección Colombia: Daniel Muñoz en la lista

Daniel Muñoz // Crédito: Getty Images.

La tabla con los máximos goleadores de Colombia en la historia de los Mundiales; posición de Daniel Muñoz

En total han sido 23 futbolistas colombianos los que han logrado marcar en una Copa del Mundo. ¿Quiénes son y quién ocupa el primer lugar?

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La historia de la Selección Colombia en las Copas del Mundo ha estado marcada por actuaciones memorables y jugadores que dejaron su huella con goles decisivos. A lo largo de sus participaciones mundialistas, 23 futbolistas se han destacado en la tabla histórica de goleadores del combinado nacional, convirtiéndose en referentes para distintas generaciones. 

En ese listado también comienza a ganar protagonismo Daniel Muñoz, quien ha sumado anotaciones importantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y empieza a escalar posiciones entre los máximos artilleros colombianos. Conozca cómo está conformado el ranking y qué lugar ocupa actualmente el lateral antioqueño.

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Tabla de máximos goleadores de Colombia en Mundiales

La Selección Colombia ha logrado clasificar a 7 Copas Mundiales de la FIFA a lo largo de su historia siendo en 1962 su primera participación. Después estuvo en la edición de 1990, 1994, 1998, 2014, 2018 y 2026. Durante su paso por los campeonatos, se han marcado 35 goles, gracias a 23 futbolistas que han puesto su marca inolvidable.

En la primera posición se encuentra James Rodríguez con 6 anotaciones en Brasil 2014, consiguiendo la Bota de Oro de ese torneo. Marcos Coll, en Chile 1932 marcó el único gol olímpico de todas las ediciones en un partido frente a la Unión Soviética.

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Así va la tabla de anotadores de Colombia en la historia de los Mundiales

  1. James Rodríguez: 6 goles (2014)
  2. Yerry Mina: 3 goles (2018)
  3. Juan Guillermo Cuadrado: 2 goles (2014, 2018)
  4. Juan Fernando Quintero: 2 goles (2014, 2018)
  5. Jackson Martínez: 2 goles (2014)
  6. Bernardo Redín: 2 goles (1990)
  7. Adolfo “Tren” Valencia: 2 goles (1994)
  8. Daniel Muñoz: 2 goles (2026)
  9. Luis Díaz: 1 gol (2026)
  10. Jáminton Campaz: 1 gol (2026)
  11. Francisco Zuluaga: 1 gol (1962)
  12. Germán Aceros: 1 gol (1962)
  13. Marcos Coll: 1 gol (1962)
  14. Antonio Rada: 1 gol (1962)
  15. Marino Klinger: 1 gol (1962)
  16. Carlos “Pibe” Valderrama: 1 gol (1990)
  17. Freddy Rincón: 1 gol (1990)
  18. Hernán Gaviria: 1 gol (1994)
  19. Harold Lozano: 1 gol (1994)
  20. Léider Preciado: 1 gol (1998)
  21. Pablo Armero: 1 gol (2014)
  22. Teófilo Gutiérrez: 1 gol (2014)
  23. Radamel Falcao García: 1 gol (2018)
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