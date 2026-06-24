La tabla con los máximos goleadores de Colombia en la historia de los Mundiales; posición de Daniel Muñoz

La historia de la Selección Colombia en las Copas del Mundo ha estado marcada por actuaciones memorables y jugadores que dejaron su huella con goles decisivos. A lo largo de sus participaciones mundialistas, 23 futbolistas se han destacado en la tabla histórica de goleadores del combinado nacional, convirtiéndose en referentes para distintas generaciones.

En ese listado también comienza a ganar protagonismo Daniel Muñoz, quien ha sumado anotaciones importantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y empieza a escalar posiciones entre los máximos artilleros colombianos. Conozca cómo está conformado el ranking y qué lugar ocupa actualmente el lateral antioqueño.

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Tabla de máximos goleadores de Colombia en Mundiales

La Selección Colombia ha logrado clasificar a 7 Copas Mundiales de la FIFA a lo largo de su historia siendo en 1962 su primera participación. Después estuvo en la edición de 1990, 1994, 1998, 2014, 2018 y 2026. Durante su paso por los campeonatos, se han marcado 35 goles, gracias a 23 futbolistas que han puesto su marca inolvidable.

En la primera posición se encuentra James Rodríguez con 6 anotaciones en Brasil 2014, consiguiendo la Bota de Oro de ese torneo. Marcos Coll, en Chile 1932 marcó el único gol olímpico de todas las ediciones en un partido frente a la Unión Soviética.

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Así va la tabla de anotadores de Colombia en la historia de los Mundiales