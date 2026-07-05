Partidos HOY 5 de julio de la Copa Mundial de la FIFA 2026: Brasil se mide a Haaland

La Copa Mundial de la FIFA 2026 vuelve a presentar una cantidad enorme de emociones en su fase eliminatoria este 5 de julio. Varios combinados dejarán todo sobre la cancha, con el objetivo de convertirse en los nuevos clasificados a los cuartos de final.

En esta siguiente fase del torneo ya esperan Marruecos y Francia, quienes lograron su pase el pasado sábado, en partidos totalmente imperdibles.

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Sin embargo, la jornada de este domingo promete incluso más emociones, con dos partidos sumamente igualados, que además, pueden dejar afuera a dos candidatos al título.

Partidos de HOY 5 de julio en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se prepara para vivir la gran recta final. Este mes lleno de fútbol está cada vez más cerca de llegar a su cierre, con la coronación de un equipo que buscará levantar el histórico trofeo.

Los fanáticos de los equipos que siguen con aspiraciones en la competencia, sueñan con llevarse el trofeo y conseguir llegar a lo más alto del mundo del balompié.

En este caso, hoy 5 de julio habrá 4 equipos que se jugarán su futuro en el torneo. Este es el caso de Brasil, Noruega, México e Inglaterra.

Luego de partidos totalmente emocionantes, estas selecciones han conseguido llegar hasta la fase de los octavos de final, pero sueñan con incluso dar un paso más allá.

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Los combinados disputarán sus encuentros a eliminación directa este 5 de julio, y confían en lograr triunfos cómodos. Aun así, sobre el papel, estos partidos se plantean llenos de emoción e igualdad.

El calendario de esta jornada se prepara de la siguiente manera:

Brasil vs Noruega – 3:00 p.m.

México vs Inglaterra – 7:00 p.m.

Estos partidos definirán un nuevo cruce de cuartos de final, ya que los ganadores de cada partido se cruzarán entre si en la próxima fase.

El primer partido de cuartos de final

Si bien, aun queda más de la mitad de los partidos de octavos de final por disputarse, la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene definido su primer cotejo de cuartos.

Este se disputará entre Francia y Marruecos, quienes chocarán el próximo 9 de julio, con el sueño de llegar a las semifinales.