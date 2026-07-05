Lionel Messi es una de las grandes figuras de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El astro argentino ha brillado de forma notable, al punto de convertirse en uno de los máximos anotadores de esta edición y del torneo en toda su historia.

Puntualmente, Argentina persigue el ‘bicampeonato’, luego de la gran consecución de 2022, cuando se coronaron como grandes campeones de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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La ‘albiceleste’ continúa su rumbo hacia este trofeo con gran ritmo de juego, pero también con varias cábalas que la caracteriza. De hecho, una teoría conspirativa señalaría a que Messi tiene una predicción para este torneo.

Los números de Messi predicen el gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Sin lugar a dudas, la pasion por los argentinos hacia Lionel Messi es gigante. Este delantero ha encantado a miles de seguidores, sobre todo por el cariño que se ha ganado a pulso.

‘La Pulga’ ya ha protagonizado varias gestas históricas con la Selección Colombia. Sin embargo, en este caso va a por una más, con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Por el momento, Argentina avanza con éxito para este objetivo. Aunque, hay un teoría conspirativa que le da el ‘giro de tuerca’ perfecto a esta teoría para que los argentinos empiecen a creer.

Messi durante su paso por Argentina ha usado 4 dorsales: el 10, el 15, el 18 y el 19. Curiosamente, 3 de estos 4 han coincidido con la fecha en la que la ‘albiceleste disputó sus finales:

Final de Copa América 2021: 10 de julio de 2021

Final de Copa Mundial de la FIFA 2026: 18 de diciembre de 2022

Final de Copa América 2024: 15 de julio de 2024

Lo curioso es que la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo el próximo 19 de julio, por lo que completaría la última conquista que le falta a Lionel con sus dorsales.

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Esto, por supuesto, ilusiona a miles de fanáticos, aunque, lo cierto es que todo esta por verse. Varios seleccionados confían en presentar todo su derroche de talento, y acabar con el sueño de bicampeonato del combinado argentino en esta histórica cita del balompié.