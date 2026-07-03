Perrito ‘vidente’ predice el resultado de Colombia vs Ghana y dispara la emoción por el partido: esto decidió

Colombia vs Ghana será, sin dudas, uno de los partidos más importantes de este 3 de julio en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La ‘tricolor’ buscará su pase a los octavos de final, luego de lograr una gran fase de grupos.

Enfrente tendrá a Ghana, uno de los combinados africanos sorpresa de esta edición de la Copa Mundial de la FIFA, quien ha destacado, sobre todo por su solidez defensiva en la primera etapa del torneo.

Claramente, este partido es de pronóstico reservado, en especial por ser un choque que definirá un pase a la próxima fase del torneo más grande en la historia del balompié.

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Sin embargo, un perrito ‘vidente’ viral en redes se atrevió a dar su pronóstico, al más puro estilo del ‘Pulpo Paul’, y aquí les contamos lo que eligió,

Perrito ‘vidente’ predice el resultado de Colombia vs Ghana

Colombia ha sorprendido con su orden y gran nivel durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este combinado ha brillado de manera notable, especialmente en choques claves como lo fue el partido frente a Portugal.

En este caso, Colombia llega a los dieciseisavos de final, y deberá volver a intentar dar un golpe sobre la mesa, para vencer a Ghana y avanzar los octavos de este torneo.

La ‘tricolor’ se posiciona como favorito para este encuentro. Sin embargo, para muchos, este partido es de pronóstico reservado, especialmente por ser frente a una selección de bloque bajo.

Aun así, un perrito ‘vidente’ se ha hecho viral en las últimas horas, luego de pronosticar al que sería el gran ganador de este torneo. AirCorg, como también se le conoce en redes, ha pronosticado varios de los resultados de esta competencia.

En un video, este can hace un minijuego de baloncesto, en el que encesta pelotas con su cabeza, para así seleccionar a la bandera perteneciente al país al que cree que ganará.

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Particularmente, en este caso la gran ganadora, según el perrito, será Colombia, quien logró encestar las 3 pelotas antes que el aro de Ghana.

Sin dudas este partido estará imperdible. Si quiere disfrutarlo, les recordamos que se jugará este 3 de julio, desde las 8:30 p.m. de Colombia.