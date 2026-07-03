Colombia vs Ghana: este será el resultado exacto del partido según las casas de apuestas

Colombia vs Ghana será, sin lugar dudas, el partido que llenará de emoción a todos los amantes del balompié este 3 de julio en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este torneo ha presentado grandes atractivos y es el turno de la ‘tricolor’.

Luego de superar la fase de grupos de forma casi perfecta, los ‘cafeteros’ sueñan con poder demostrar su poderío nuevamente en la cancha, y así lograr su pase a los octavos de final.

En este caso su rival será Ghana, un combinado que ha demostrado ser aguerrido, físico. Este equipo además cuenta con un Carlos Queiroz que anhela arruinar la fiesta colombiana.

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Si usted es fanático de este deporte, y anhela saber como quedará este encuentro, aquí les contamos cual será el resultado final, según las casas de apuestas.

Este será el resultado de Colombia vs Ghana según casas de apuestas

Colombia vs Ghana ha sido, sin lugar a dudas, el partido que ha generado mayor expectativa en la última semana en el país. Aunque la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha dejado grandes emociones, los hinchas han anhelado ver a la ‘tricolor’.

Particularmente, los dirigidos por Néstor Lorenzo sueñan con poder llegar a los octavos de final. Para ello deberán enfrentar un duro escollo, y un viejo conocido.

Colombia se medirá a Ghana, un equipo duramente defensivo, y que ha demostrado poder medirse a grandes de Europa como es el caso de Inglaterra y Croacia.

Esta selección es dirigida por Carlos Queiroz, quien dirigió a Colombia hace varios años. Esto fue con un paso que dejó a varios aficionados inconformes.

Claramente estos elementos hacen que sea un partido de pronóstico reservado, y por supuesto que, hasta el momento se sostiene como un encuentro igualado.

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Aun así, si usted está ansioso por saber el resultado, les contamos que las casas de apuestas ya dieron su favorito para este choque.

De acuerdo con las casas de apuestas, el resultado más probable es el 1-0, con una cuota promedio de 4.5, la más baja respecto al resto de opciones.

Este resultado le daría la clasificación a Colombia a la próxima ronda, en donde se mediría al combinado de Suiza.

Lo cierto es que todo se definirá cuando ambos equipos salten al campo, a las 8:30 p.m. de Colombia, en un partido que podrá ver en Gol Caracol, Canal RCN, DSports, Disney+ y con más pasión y menos técnica en el Rock N’ Gol de Radioacktiva.