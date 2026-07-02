Portugal vs Croacia: hora y dónde ver EN VIVO el posible último partido de Cristiano Ronaldo en Copa Mundial de la FIFA

Portugal vs Croacia será, sin lugar a dudas, uno de los partidos más atractivos de este 2 de julio en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ambas selecciones buscan brillar con el objetivo de conseguir su gran pase a los octavos de final.

Todo el mundo estará atento a este partido, sobre todo por la posibilidad de que este sea el último choque de la carrera de Cristiano Ronaldo en una Copa Mundial de la FIFA.

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En caso de que quiera seguir este partido al detalle, y apoyar a Cristiano Ronaldo en su posible clasificación a octavos de final, aquí les contamos hora y dónde podrá verlo EN VIVO.

Así llegan ambos equipos

Indudablemente, Cristiano Ronaldo ha sido uno de los principales atractivos de esta Copa Mundial de la FIFA 2026. Luego de una extensa carrera deportivo, este delantero confía en conseguir el único trofeo que le falta con el combinado de Portugal.

Para ello, deberá dejar un mejor nivel al mostrado durante la fase de grupos. Portugal clasificó como segundo en el grupo K que compartía junto a República Democrática del Congo, Colombia y Uzbekistán.

El equipo luso dirigido por Roberto Martínez llega invicto aunque dejó dudas en su debut ante los africanos y su cierre ante la ‘tricolor’.

Esta posición lo emparejó con Croacia, quien también quedó segundo en su grupo, luego de compartir zona con Inglaterra, Ghana y Panamá.

Dicha escuadra liderada por Luka Modric confía en repetir sus hazañas de 2018 y 2022, cuando logró llegar a instancias finales de manera sorpresiva.

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Claramente esto emociona a todos, por lo que será, sin lugar a dudas, uno de los partidos más emocionantes de esta Copa Mundial de la FIFA 2026.

Hora y dónde ver EN VIVO Portugal vs Croacia

Si usted es uno de los que desea ver este partido, les contamos que este cotejo tendrá lugar este 2 de julio, a las 6: 00 p.m. de Colombia.

Este será el choque de segundo turno, luego de la eliminatoria disputada entre España y Croacia, quienes jugarán a las 2:00 p.m.

Si quiere ver este encuentro entre potencias europeas puede hacerlo en las señales de DSports, Gol Caracol y Canal RCN, en lo que será un choque imperdible.