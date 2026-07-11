Partidos HOY 11 de julio de la Copa Mundial de la FIFA 2026: vuelve Haaland a la cancha

La Copa Mundial de la FIFA 2026 prepara una cantidad enorme de emociones para los fanáticos en su gran recta final. Este torneo continúa su rumbo con 6 equipos que se mantienen en ruta hacia el partido definitivo.

Luego de que se definieran los primeros 2 semifinalistas de este torneo, llega el turno de los últimos 2 quienes disputarán su cupo en la cancha.

Más noticias: Ellos son los 5 jugadores que no volvería a la Selección Colombia tras su eliminación del Mundial 2026

Todo se dará este mismo 11 de julio, con 2 partidos totalmente imperdibles, que podrá disfrutar en una jornada que será de las más importantes de lo que va de esta competencia. En caso de que no se quiera perder ni un solo detalle, aquí les tenemos la jornada completa.

Partidos HOY 11 de julio de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Después del gran desfile de estrellas que ha presentado la fase eliminatoria de la Copa Mundial de la FIFA 2026, llega el turno nuevamente para una de las más aclamadas, como es el caso de Erling Haaland.

El delantero del Manchester City ha desatado una cantidad enorme de apoyo en redes sociales, sobre todo después de su doblete frente a Brasil.

Haaland volvió a demostrar su peso ofensivo y superó a una selección ‘canarinha’ que no logró defender su corpulencia. En este caso, el rival a vencer para Erling será Inglaterra.

El equipo ‘vikingo’ chocará ante los ingleses, quienes lograron llegar a esta fase tras eliminar a México. Los liderados por Harry Kane buscan volver a una nueva semifinal, luego de haber llegado a esta instancia en 2018.

Sin lugar a dudas, este será un choque imperdible, entre los seleccionados de dos equipos brillantes. Aun así, la jornada futbolera no finalizará allí.

Más noticias: ¿Quién tiene más goles en la Copa Mundial de la FIFA 2026? Lionel Messi, Kylian Mbappé o Erling Haaland: último ranking

Luego de esto volverá a la cancha el combinado de Argentina. Luego de eliminar de manera agónica a Egipto, este equipo buscará llegar a semifinales, pero para ello deberá superar a Suiza.

Los ‘helvéticos’ se impusieron a Colombia en una tanda de penales, y buscará volver a dar la sorpresa, ahora frente al equipo de Lionel Messi.

Ante esto, la jornada completa de este sábado 11 de julio se presenta de la siguiente manera:

Noruega vs Inglaterra – 4:00 p.m.

Argentina vs Suiza – 8:00 p.m.

Estos partidos definirán la segunda semifinal de una Copa Mundial de la FIFA 2026 que ya se acerca a su recta final.