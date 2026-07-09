¿Quién tiene más goles en la Copa Mundial de la FIFA 2026? Lionel Messi, Kylian Mbappé o Erling Haaland: último ranking

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha dejado una cantidad enorme de emociones en el mundo del fútbol durante las últimas horas. Esta competencia ha presentado a las mejores figuras de este deporte, en batalla para conseguir el trofeo más grande.

Varias selecciones buscan alcanzar la gloria, mientras que, por otro lado, Argentina busca defender la corona que ya alcanzó en 2022, cuando se impuso a Francia.

Algunos de los delanteros que más han brillado han sido Kylian Mbappé, Lionel Messi y Erling Haaland. De hecho, estos 3 nombres son los encargados de liderar la tabla de goleadores.

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En caso de que no la haya seguido, aquí les tenemos al detalle como va la tabla de goleadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Quién tiene más goles en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha tenido varios goles icónicos. Ciertos tantos han quedado para la historia y se han grabado para siempre en la mente de los fanáticos.

Varios nombres han lleegado a lo más alto del balompié con tantos en representación de su país. Sin embargo, hay 3 nombres en concreto que han acumulado muchas de estas dianas.

Estos han sido, nada más y nada menos que, Kylian Mbappé, Lionel Messi y Erling Haaland. Estos 3 atacantes han brillado gracias a su peso ofensivo.

Justo así lo demuestra la lista de goleadores del torneo, que actualmente marcha de la siguiente manera:

1- Lionel Messi (Argentina) – 8 goles

2- Kylian Mbappé (Francia) – 7 goles

3- Erling Haaland (Noruega) – 7 goles

4- Harry Kane (Inglaterra) – 6 goles

5- Vinicius Junior (Brasil) – 4 goles

6- Julián Quiñones (México) – 4 goles

7- Jude Bellingham (Inglaterra) – 4 goles

8- Mikel Oyarzabal (España) – 4 goles

9- Ousmane Dembélé (Francia) – 4 goles

10- Ismaïla Sarr (Senegal) – 4 goles

Se espera que en próximas actuaciones estos 3 delanteros puedan continuar su camino goleador. De hecho, tanto Lionel Messi, como Kylian Mbappé rompieron el récord a máximos anotadores en la historia del torneo, por encima del alemán Miroslav Klose.

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Del mismo modo, estos 3 atacantes tienen en la mira el récord de mayor cantidad de goles anotados en una sola edición de esta competencia, logrado por Just Fontaine con 13 goles en 6 partidos.