Millonarios ya dio inicio a sus trabajos de preparación para poder destacar en el segundo semestre del 2026, esto después de que muchos de sus hinchas se mostraran inconformes con el trabajo de los embajadores durante su paso por la Copa Sudamericana. Por eso, ya todo está listo para que el equipo tenga sus dos partidos preparatorios y así pueda después enfrentar todo lo que se viene en la Liga BetPlay 2026-2.

El primer encuentro deportivo será HOY sábado 11 de julio del 2026, en donde Millonarios tendrá que enfrentar a Universitario en su primer partido internacional del segundo semestre. Pero eso no es todo, sino que tendrá que demostrar que está a la altura para jugar con un equipo extranjero de alto nivel.

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Hora y dónde ver en VIVO Universitario vs. Millonarios HOY sábado 11 de julio

Este es el primer amistoso que va a jugar el cuadro embajador con los nuevos jugadores y un arquero que viene desde el exterior. Así comienza la gran sorpresa, teniendo en cuenta que había muchas dudas cuando se hablaba de quién podría ser la persona que iba a cuidar el arco en el caso de los embajadores.

El partido Universitario vs. Millonarios se va a jugar el sábado 11 de julio del 2026 a las 3:30 p.m. en el Estadio Monumental U en Lima, Perú. Los jugadores ya viajaron para poder estar a la altura de lo que será el encuentro y poder estar con todo su equipo titular en la cancha.

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Pese a que hay mucha expectativa por lo que será este encuentro deportivo, en redes sociales se dio a conocer que el partido no va a tener transmisión por televisión nacional, ni plataformas de streaming. Así que la única forma de ver el partido será por medio del canal de YouTube de Universitario, por medio de una suscripción paga.

Los interesados en ver el partido tendrán que pagar $15.000 pesos colombianos para que se habilite el partido y puedan verlo desde YouTube. Por ahora, no se conoce más información sobre lo que podría ser este encuentro, así que el primer amistoso no iría por Win+, ni por canales tradicionales.