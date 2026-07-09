Google se unió a la tendencia de Noruega con divertida animación de Haaland ¿Ya la vio?

La Copa Mundial de la FIFA sigue avanzando con normalidad y ya se conoce al primer equipo que va a la semifinal. Se trata de Francia, quien logró vencer a Marruecos en un encuentro que terminó 2-0 y le dio el paso a la siguiente fase a este equipo que se convierte en uno de los favoritos.

Ahora, el turno es para España, Bélgica, Inglaterra, Noruega, Argentina y Suiza, selecciones que están a la espera de su partido para saber si clasifican a la siguiente ronda. Uno de los equipos que más está llamando la atención es Noruega, que con Haaland quiere conseguir el paso a la gran final.

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El jugador viene destacando en todos los partidos, al punto que le han hecho varios memes en redes sociales y se consolidó como uno de los mejores en la cancha al marcar doblete contra Brasil. Además, también es uno de los más queridos fuera de las canchas, en donde muchos hablan de su forma de ser y su actitud al celebrar.

Google le rindió un homenaje a Erling Haaland

En las últimas horas, cientos de usuarios se dieron cuenta de que, al buscar en Google el nombre del reconocido deportista, Erling Haaland, sale una pequeña animación en la parte de abajo. Allí ilustran lo que sería la imagen del jugador, con su casco de vikingo, la camiseta de Noruega, remando como lo hacen en las celebraciones.

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Muchos empezaron a compartir su video en redes sociales, donde destacan la forma en la que el jugador logró convertirse en uno de los más populares. De hecho, en los últimos días, logró alcanzar 59.5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, siendo uno de los más populares en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Estoy escribiendo mi crónica número 5 del Mundial, entro a Google para verificar un dato de Haaland y… pic.twitter.com/hVxKEGqzGV — Argénida Romero (@ArgenidaRomero) July 9, 2026

El próximo sábado 11 de julio es el partido de cuartos de final entre Noruega contra Inglaterra a las 4:00 p.m., hora Colombia. Aunque no será un juego nada fácil, teniendo en cuenta que se enfrentan en las dos selecciones varios de los mejores jugadores del mundo en la actualidad.