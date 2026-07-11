Actores de ‘Spider-Man: Brand New Day’ en 2026: Este es el reparto completo ¿Quién será el villano?

La nueva película de ‘Spider-Man: Brand New Day está lista para estrenarse en salas de cine y, según se dio a conocer en días pasados, el próximo 29 de julio del 2026, las personas podrán disfrutar de esta producción en las salas de cine de todo el país. Sin duda, es una de las cintas más esperadas por los amantes de Marvel, que van a ver una historia completamente diferente, en donde el protagonista nuevamente es Tom Holland.

Pero no será la única estrella de Hollywood que va a salir en esta cinta, sino que varios artistas harán parte de la película para revivir algunas escenas de las ediciones pasadas. Además, esta será la cuarta entrega de la película de Spider-Man que es protagonizada por este actor y en donde se cuenta con la participación de Zendaya.

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Reparto oficial de ‘Spider-Man: Brand New Day’

La película vuelve a hablar de la historia que vivieron todos cuando un hechizo acabó con la memoria de Peter Parker del mundo, así que no se sabe mucho de su identidad, pues las personas en Nueva York no hablan de este personaje, quien sin duda dedicó toda su vida a cuidar la gran manzana. Pero los crímenes no paran, así que debe volver nuevamente a la acción, en un momento donde una gran amenaza quiere acabar con todo.

En la cinta, Tom va a estar acompañado en el estudio con Zendaya, quien hace nuevamente el papel de Michelle Jones, Jacob Batalon, quien hace de Ned, conformando así su grupo de amigos. Mark Ruffalo hará una aparición especial como Hulk, algo que emociona a los fans de Marvel con el regreso de una nueva historia.

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Por el lado de los villanos, está Michael Mando, quien va a interpretar a Mac Gargan o el Escorpión, quien amenaza a Nueva York. Es la segunda vez que este personaje sale en la historia de Spider-Man, convirtiéndose en el supervillano de la historia.

Además, contará con el apoyo de Marvin Jones, quien hará de Lonnie Lincoln, el gran jefe que está manejando todo el crimen en Nueva York. Estos personajes van a estar acompañados de otros artistas que, sin duda, lograrán darle un rumbo a esta historia.