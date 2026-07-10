La Tigresa del Oriente le dedica una canción a Erling Haaland y desata risas: que ‘temazo’

Erling Haaland ha sido, sin dudas, uno de los focos de atención de este último mes gracias a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este torneo ha presentado a grandes arietes y goleadores, entre los que el noruego ha resaltado.

La estrella del Manchester City ha logrado que Noruega llegue a los cuartos de final de la 2026, en los que se medirá a Inglaterra, con el apoyo de su país, y de muchos que se han sumado a esta ‘Haalandmania’.

De hecho, una de las que se sumó a esta fiebre por el noruego fue La Tigresa del Oriente. Esta artista se atrevió a hacerle una canción a Haaland, y ya muchos dicen que es un ‘temazo’.

La Tigresa del Oriente le dedica una canción a Erling Haaland

Erling Haaland ha encantado a miles de fanáticos en el último tiempo. La potencia y olfato goleador de esta joven estrellas son envidiables, tal y como lo ha demostrado con el Manchester City.

Esta capacidad anotadora ya ha sido demostrada en esta Copa Mundial de la FIFA 2026, sobre todo gracias a un doblete para eliminar a Brasil con el que se ha generado toda una manía alrededor del noruego.

Haaland ya ha sido protagonista de varios ‘trends’ y de varios momentos virales que han avivado el cariño de la gente. Entre ellos, la Tigresa del Oriente, la reconocida artista peruana.

Esta cantante sorprendió este 10 de julio, luego de que publicara a través de sus redes sociales un post con una canción dedicada a Haaland, con el mensaje de “para mi amor platónico, Haaland!”.

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La canción se convirtió en un auténtico éxito, y muchos se atreven a decir que es un ‘temazo’, sobre todo por el humor que siempre ha caracterizado a la Tigresa del Oriente.

Esta es una muestra clara de que la ‘Haalandmania’ ya atraviesa fronteras. Sin lugar a dudas, el apoyo al delantero y a su selección es total, y así lo será por el resto de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cuándo vuelve a jugar Noruega?

Luego de vencer a Brasil, Noruega se plantó en cuartos de final, donde se medirá a Inglaterra. En caso de que desee ser parte del apoyo a Erling Haaland, les contamos que el partido será este próximo sábado 11 de julio.

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El puntapié inicial será a las 4:00 p.m. de Colombia, en busca de un nueva puesto para las semifinales del torneo.