Así sería el live-action de Naturo, el anime más popular en el mundo ¿Cuándo se estrena?

Naruto fue uno de los animes más vistos por cientos de adolescentes y niños en el mundo, quienes buscaban una historia diferente en la pantalla chica. La primera temporada se estrenó en Japón el tres de octubre del 2002 por medio de la cadena de televisión TV Tokyo y contó con más de 220 episodios, pero la historia finalizó el ocho de febrero del 2007.

Después se lanzó una secuela llamada ‘Naruto: Shippuden’ que se emitió desde el 15 de febrero del 2007 hasta el 23 de marzo del 2017. Desde entonces, nunca se volvió a hablar sobre una nueva emisión de esta producción, pese a que sin duda fue todo un éxito.

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En días pasados, se dio a conocer que ya está todo listo para lo que será la adaptación en live-action de ‘Naruto’, en donde nuevamente se da vida a varios episodios de la serie que fueron todo un éxito. La noticia venía circulando desde hace varios días, pero solo hasta ahora se confirmó como una realidad en la que ya se habla de quiénes serían los posibles actores.

¿Cuándo se estrena el live-action de Naruto?

El director ya está buscando a los actores que harán parte de la nueva película de Naruto, quienes son los encargados de darle vida al personaje principal, Naruto, Sasuke, Sakura y todos aquellos que lo acompañaron durante la primera temporada. Así lo confirmó Lionsgate en el 2024, cuando habló de todo lo que estarían preparando para poder hacer realidad esta producción.

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Desde entonces y hasta hace algunos meses, venían haciendo todo lo relacionado con el guion, el cual tuvo que pasar por varias personas hasta que finalmente concretaron todo lo que harían. Tasha Huo fue la persona encargada del proyecto y de escribir todo lo que se va a ver en la pantalla grande.

Ahora, falta hacer todo el proceso de grabación y producción de la película, así que no se conocen detalles sobre cuándo se podría ver la película en las diferentes salas de cine del país. Pero se cree que sería en el 2028, cuando ya pase por todos los procesos necesarios.