La canción perfecta de AC/DC para escuchar en el trabajo y bajar el estrés laboral

Una de las bandas de rock más reconocidas en todo el mundo es AC/DC, quienes con su trabajo lograron conquistar a sus fans en todo el mundo. Los artistas tienen canciones para todos los casos: momentos felices, tristes, de estrés, en donde quieren explotar o simplemente para pasar el rato mientras escuchan algo que les gusta mucho.

En esta oportunidad, le presentamos cuál es la canción perfecta de AC/DC con la que usted podrá bajar el estrés laboral y sentirse un poco mejor en medio del caos. Esto teniendo en cuenta la opinión de expertos en psicología que han estudiado todo lo que hay detrás de este exitoso sencillo.

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¿Cuál es la mejor canción de AC/DC para dejar el estrés laboral?

Se trata de “Thunderstruck”, una de las canciones que en varios momentos ha sido estudiada por expertos en psicología y quienes han hablado de todo lo que puede producir en su cerebro escuchar estas notas. Algunos mencionan que todo lo que se escucha solo durante los primeros segundos es suficiente para poder llamar la atención de las personas y estar alerta, pero feliz de saber lo que se viene.

La canción con los sonidos de los instrumentos puede lograr que se aceleren sus pulsaciones por minuto, teniendo esto la capacidad no solo de ponerlo en modo alerta, sino también de poder lograr un efecto que lo despierta de inmediato, pero también lo llena de energía, como si hubiera hecho ejercicio.

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Hay quienes dicen que esta canción logra superar toda la tensión que sienten las personas, en especial por la forma en la que se liberan al escuchar el sonido de la batería. Incluso, algunos mencionan que podrían bailarla un poco, por sus tonos que los llevan a pensar que están en un concierto de fiesta total.