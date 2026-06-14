Partidos del 15 de junio Copa Mundial de la FIFA 2026: llegan España y Uruguay al torneo

La Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue su curso con una cantidad enorme de emociones a nivel internacional. Este torneo presenta a las mejores selecciones a nivel internacional, gracias al talento de figuras indudables del balompié.

Países de talla enorme han debutado en este torneo, y ya han empezado a demostrar su papel de candidatos para alzar el máximo trofeo del balompié.

Más noticias: Estos son los partidos de la Copa Mundial FIFA 2026 que se transmitirán por el Rock N’ Gol; ¡Prográmese!

El rumbo de este torneo continuará el próximo 15 de junio, con cuatro partidos llenos de emoción para los amantes de este deporte. Si usted es uno de ellos, aquí les tenemos la programación para que no se lo pierda.

Partidos del 15 de junio de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para nadie es un secreto que la Copa Mundial de la FIFA 2026 es uno de los torneos más esperados de los últimos años. Después de la coronación de Argentina en 2022, el fútbol volverá a coronar al gran ganador de este deporte.

Varias selecciones han empezado su camino en este torneo, con gran demostración de talento e ímpetu por lograr la gran consagración.

Países como Alemania, Estados Unidos, México o Corea del Sur han demostrado su peso y su capacidad para conseguir triunfos en el comienzo de este torneo.

Sin embargo, aun quedan muchos favoritos por debutar, y de hecho, el próximo 15 de junio se dará el inicio de 2 candidatos a hacer gran torneo, como es el caso de España y Uruguay.

Más noticias: ¿Cuánto cuesta una boleta para ir a la FINAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026? Precio de la más cara y la más barata

Ambos comparten grupo, y aunque no se cruzarán todavía, disputarán su debut en esta misma fecha:

La programación de este 15 de junio es esta:

España vs Cabo Verde – 11:00 a.m. – DSports, Gol Caracol, Canal RCN y Disney+

Bélgica vs Egipto – 2:00 p.m. – DSports 2

Arabia Saudita vs Uruguay – 5:00 p.m. – DSports, WinSports y Disney+

Irán vs Nueva Zelanda – 8:00 p.m. – DSports

Sin lugar a dudas, estos partidos serán de gran emoción. Estos equipos iniciarán su acción en este torneo, y sueñan con poder dar lo mejor de si sobre el campo de juego.

Del mismo modo, les recordamos que el gran debut de Colombia está pautado para el próximo 17 de junio. En dicha fecha la ‘tricolor’ saltará al campo, para medirse a Uzbekistán, primer rival de su grupo.