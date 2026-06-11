Google en ambiente futbolero: así es el ‘doodle’ con el que se inauguró la Copa del Mundo 2026

La Copa del Mundo 2026 llega a su gran inicio, y todo el mundo entra en clima futbolístico durante este 11 de junio. Grandes selecciones vuelven a tomar el centro de la atención, para demostrar todo su talento y estremecer a miles de fanáticos.

Fanáticos, países enteros e incluso marcas se han sumado a esta pasión por el gran torneo del balompié. De hecho, una de ellas es, por supuesto, Google, uno de los gigantes tecnológicos del internet.

Esta marca ha dejado varios guiños al Mundial de 2026 en los últimos días. De hecho, en este 11 de junio inauguró el torneo con un gran ‘doodle’ en la pantalla inicial de su motor de búsqueda.

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En caso de que se lo haya perdido, aquí les mostramos el detalle con el que Google da por inaugurada la Copa del Mundo 2026.

El ‘doodle’ de Google por el Mundial de 2026

El mundo del fútbol se ha tomado la atención a nivel internacional. Después de una espera de 4 años, este torneo presenta a las mayores figuras del mundo del balompié, con el objetivo de llevar a su país a lo más alto.

Claramente la emoción por este torneo es total, y justo así se ha demostrado en varios sectores del mundo. Uno que se sumó fue Google, el motor de búsqueda más grande del mundo.

Esta marca suele conmemorar varias fechas especiales, con cambios en su interfaz, como es el caso del día de la mujer, o el día del padre. En este inicio del Mundial de 2026 no fue la excepción.

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En su portal inicial, Google puso un banner que en conjunto con su nombre muestra detalles alusivos a la fiesta del fútbol.

Google se sumó al inicio del Mundial 2026 con un nuevo doodle inspirado en una de las jugadas más vistosas del fútbol: la volea. https://t.co/Sc7GyX814r pic.twitter.com/A7lgSlRfTc — Agencia Andina (@Agencia_Andina) June 11, 2026

Esta decoración también es notable en el apartado de la barra de búsqueda. De hecho, si hace click sobre este nuevo logo de Google se le desplegará la programación del torneo y más detalles.

Sin lugar a dudas, la emoción es total, y así se hará sentir desde las 2:00 p.m., cuando la pelota empiece a rodar con el choque entre México y Sudáfrica.