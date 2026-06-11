Partido hoy 11 de junio MUNDIAL 2026: hora y dónde ver EN VIVO México vs Sudáfrica

México vs Sudáfrica es el partido por el que todos los futboleros han esperado más de medio año. Esta icónica competencia protagonizará el inicio del Mundial de 2026, en lo que será uno de los torneos más grandes del balompié.

Combinados de talla internacional chocarán en el campo, con la ambición de demostrar su peso histórico y llevarse el máximo trofeo del mundo del balompié.

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La ‘Tri’ y el combinado africano repetirán el histórico partido inaugural de la Copa del Mundo de 2010. Si usted es uno de los amantes del deporte, y no quiere perderse ni un detalle de lo que será este choque, aquí les contamos todos los detalles.

Así llegan ambos equipos al Mundial 2026

Sin lugar a dudas, la emoción por lo que será el Mundial de 2026 es total. Luego de 4 años, este icónico torneo regresa para estremecer a todos los amantes del fútbol, y coronar a un nuevo país como el rey del deporte rey.

Tanto en México como en Sudáfrica la emoción es total. Ambos equipos serán los grandes protagonistas de una jornada inaugural que contará con 2 partidos imperdibles.

El equipo mexicano llega con la ambición de mejorar su última actuación en la Copa del Mundo. Este combinado cayó en fase de grupos en el 2022.

Frente a esto los dirigidos por Javier Aguirre volvieron a reunir sus mejores jugadores y esperan encantar a su público en lo que será uno de los paises anfitriones.

Por su lado, Sudáfrica vuelve a una Copa del Mundo luego de 2010, cuando fue anfitriona. En aquella ocasión, el equipo ‘bafana bafana’ cayó en fase de grupos, pero protagonizó varias jornadas imperdibles.

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Para estos dos objetivos, ambos combinados deberán empezar con el pie derecho, aunque en este caso ambos tendrán más posibilidades de pasar a segunda ronda, ya que clasifican los mejores terceros.

Hora y dónde ver México vs Sudáfrica

Si no quiere perderse ni un detalle de la gran inauguración del Mundial de 2026, les recordamos que este partido está pautado para iniciar a las 2:00 p.m.

Antes de esto, habrá actos musicales, con la presencia de Shakira y más estrellas de la industria, que pondrán a vibrar todo el Estadio Azteca.

Si quiere ver este partido puede hacerlo con las señales EN VIVO de Gol Caracol, Canal RCN, DSports, Disney+, y más plataformas de streaming. Además, lo acompañaremos con más pasión y menos técnica en el Rock N’ Gol de Radioacktiva.