Active el modo ‘Spider-Man: Brand New Day’ en WhatsApp con este sencillo paso a paso

‘Spider-Man: Brand New Day’ es, sin lugar a dudas, una de las películas más emocionantes y esperadas de este 2026. Luego del éxito mundial de ‘Spider-Man: No Way Home’, Marvel vuelve con una nueva entrega del superhéroe arácnido.

Esta producción ya ha despertado un montón de expectativa, sobre todo con amantes de este Tom Holland como actor, quienes sueñan con poder ver esta nueva entrega.

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Si usted es uno de los profundos fanáticos de ‘Spider-Man’ y quiere demostrar su emoción por ‘Brand New Day’, aquí les contamos como puede activar el modo ‘Spider-Man’ en su WhatsApp.

Active el modo ‘Spider-Man: Brand New Day’ en WhatsApp

WhatsApp es, sin lugar a dudas, una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial en la actualidad. Gracias a la tecnología y alcance con el que cuenta en lo que se refiere a mensajería.

Si usted es uno de los usuarios de esta app, les contamos que hay una gran cantidad de elementos que puede personalizar, sobre todo para demostrar sus gustos.

De hecho, con algunos ajustes en la aplicación puede activar un ‘Modo Spider-Man’ con el que puede demostrar su fanatismo por el superhéroe arácnido.

Esto es muy sencillo, y de hecho, el paso a paso para activar esto es el siguiente:

Descargar Nova Launcher y una imagen de la película o sus actores en formato PNG Abrir Nova Launcher y seleccionar WhatsApp Elegir ‘editar’, luego ‘aplicaciones’ y elegir como icono la imagen descargada Ajustar el tamaño y guardar los cambios

Este no es el único elemento que puede personalizar a través de su cuenta de WhatsApp. De hecho, también puede personalizar el fondo de sus chats.

Para esto solo deberá descargar otra imagen de esta película, y dirigirse al apartado de ajustes en cualquier chat de su WhatsApp. Allí verá el “fondo de pantalla”, el cual podrá ajustar a su gusto.

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Estos simples ajustes le permitirán demostrar su pasión por ‘Spider-Man: Brand New Day’ mientras está a la expectativa de lo que será el gran lanzamiento de esta película.

Le recordamos que la salida de este ‘film’ en las carteleras de cine está pautado para el próximo 30 de julio, en lo que será uno de los estrenos más grandes de Marvel en los últimos años.