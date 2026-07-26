Así quedó la tabla de la Liga BetPlay 2026-II, después de la derrota de Millonarios ante Atlético Bucaramanga

Millonarios comenzó con un paso en falso en la Liga BetPlay 2026-II el pasado 25 de julio. El equipo capitalino no logró imponerse en casa frente a Atlético Bucaramanga, en un partido que se definió sobre los últimos minutos.

Luego de varios intentos de romper el cero, Millonarios recibió un gol agónico que selló el triunfo para los santandereanos en la fecha 1.

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En caso de que se haya perdido los detalles de este encuentro, aquí les contamos como quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II

Sin lugar a dudas, la Liga BetPlay 2026-II ha dejado grandes emociones en su inicio este fin de semana. Este importante torneo del fútbol en Colombia dio su comienzo con varias sorpresas.

Equipos como Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga dieron ‘campanazos’ tras derrotar de forma inesperada a clubes de la talla de Millonarios y Junior de Barranquilla.

Frente a la primera tanda de partidos, la tabla de posiciones se ha posicionado de la siguiente manera:

1- Deportivo Cali – 3 puntos

2- Independiente Medellín – 3 puntos

3- Deportes Tolima – 3 puntos

4- Atlético Bucaramanga – 3 puntos

5- Llaneros – 3 puntos

6- Alianza – 0 puntos

7- América de Cali – 0 puntos

8- Atlético Nacional – 0 puntos

9- Boyacá Chicó – 0 puntos

10- Cúcuta Deportivo – 0 puntos

11- Fortaleza – 0 puntos

12- Independiente Santa Fe – 0 puntos

13- Inter de Bogotá – 0 puntos

14- Once Caldas – 0 puntos

15- Águilas Doradas – 0 puntos

16- Deportivo Pasto – 0 puntos

17- Junior de Barranquilla – 0 puntos

18- Millonarios – 0 puntos

19- Deportivo Pereira – 0 puntos

20- Jaguares de Córdoba – 0 puntos

Cabe recordar que aun quedan equipos por disputar su encuentro en este torneo. De hecho, el resto de la jornada se jugará de la siguiente manera:

Inter de Bogotá vs América de Cali – 26 de julio – 2:00 p.m.

Águilas Doradas vs Independiente Santa Fe – 26 de julio – 4:05 p.m.

Alianza vs Fortaleza – 26 de julio – 6:10 p.m.

Once Caldas vs Cúcuta Deportivo – 26 de julio – 8:15 p.m.

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¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

De manera final, el equipo de la capital buscará mejorar su actualidad el próximo 1 de agosto, cuando se mida a Junior de Barranquilla, por la fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-II.