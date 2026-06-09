Hora Colombia inauguración MUNDIAL 2026: ¿cómo ver EN VIVO el primer partido de la Copa del Mundo?

El Mundial de 2026 es una de las grandes emociones para los fanáticos de este deporte durante este año. Este torneo está cada vez más cerca de iniciar, por lo que la cuenta atrás está cada vez más cerca de llegar a su fin.

El gran inicio de este torneo está pautado para el próximo 11 de junio, en lo que será un partido imperdible entre los combinados de México y Sudáfrica.

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Para que no se pierda ni un detalle de lo que será este gran comienzo de la Copa del Mundo de 2026, aquí les contamos la hora, y dónde podrá verlo en vivo.

Hora del partido inaugural del Mundial de 2026

Luego del gran fin del Mundial de 2022, los fanáticos del balompié han esperado 4 años, con el objetivo de volver a ver la gran fiesta del fútbol desde cerca, con figuras imperdibles como protagonistas.

La espera llegará a su fin el próximo 11 de junio. El inicio de esta competencia será el jueves, en lo que será un choque totalmente imperdible entre México y Sudáfrica.

Este partido pondrá el puntapié inicial en el país azteca, con lo que será un partido que recordará a la Copa del Mundo de 2010.

Ambos combinados ya fueron protagonistas de un partido inaugural del Mundial, hace 16 años, en un choque inolvidable que acabó con un marcador de 1-1.

Claramente la pasión por este torneo dice presente en México, y lo hará con el debut de la ‘tri’ que se medirá al combinado de la ‘bafana, bafana’.

Si desea disfrutar de este encuentro, les contamos que el comienzo está pautado para dar inicio a las 2:00 p.m. de Colombia. Cabe recordar que antes de este puntapié inicial también tendrá lugar el show de inauguración.

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En México se prepara un acto que contará con la presentación de los artistas: Shakira, Burna Boy, Alejandro Fernández, Maná, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Danny Ocean, Tyla y Lila Downs.

Se espera que la inauguración tenga lugar entre 1 y 2 horas antes del inicio del encuentro entre México y Sudáfrica.

¿Dónde ver EN VIVO?

Si desea ver EN VIVO esta inauguración, les contamos que podrá hacerlo a través de las señales de Gol Caracol, Canal RCN, DirecTV, Disney+ y Paramount+ en Colombia.