Ryan Gosling se convierte en nueva estrella del Universo Marvel: esta será la película que protagonizará

Ryan Gosling se ha convertido en una de las grandes estrellas del mundo del cine en las últimas horas. Este gran actor se une al histórico grupo de actores que ingresa al Universo Marvel con un papel que estará imperdible.

En medio de la nueva fase de películas que tiene Marvel, este actor será uno de los nuevos protagonistas que se encargarán de interpretar a los héroes que han encantado a miles de personas en todo el mundo.

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En caso de que se haya perdido los detalles de esta historia, aquí les contamos cual será el nuevo rol de Ryan Gosling en este universo cinematográfico.

Ryan Gosling se convierte en nueva estrella del Universo Marvel

Sin lugar a dudas, el Universo Marvel se ha convertido en uno de los centros más grandes del mundo del cine en los últimos años. Grandes actores han empezado a ser parte de nuevas entregas, que se han preparado para enamorar a toda la industria.

En el último tiempo varios intérpretes se han unido a este selecto grupo de actores, y de hecho, Ryan Gosling se ha convertido en uno de ellos en las últimas horas.

El actor fue anunciado como parte clave de este mundo de películas, gracias al nuevo papel que ocupará como Ghost Rider. Esta es una producción innovadora que será parte clave de otra etapa para Marvel.

Este anuncio fue revelado en la Comic-Con de San Diego del pasado sábado 25 de julio, donde Gosling se presentó y se dio a conocer esta nueva película.

En caso de que no esté familiarizado con el papel de Ghost Rider. Este héroe es uno de los más destacados de la industria, gracias a su papel de jinete fantasma.

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El personaje es uno de estos antihéroes de Marvel, que destaca por una apariencia fantasmagórica que ha sorprendido a todos en el último tiempo.

De forma particular, este personaje es un motociclista que ha encantado a todos, y se espera que Ryan Gosling ocupe este papel de forma icónica para el UCM

Por el momento se desconoce la fecha exacta en la que saldrá esta producción. Sin embargo, se espera que se pueda disfrutar en 2028 con el protagonismo de Ryan Gosling, y la producción de Shawn Levy.