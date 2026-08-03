¡Ozzfest 2027 calienta motores! Sharon Osbourne revela que negocia un cartel de ensueño



El OzzFest se posicionó como uno de los eventos más legendarios del Rock N’ Roll en el mundo. A través de los años, el festival impulsado por el ‘Príncipe de las Tinieblas’ logró reunir a un sin número de leyendas en uno mismo escenario.

A un año de la partida de Ozzy, la pregunta sobre si existe la posibilidad de que el evento que se construyó durante 30 años continúe, ahora se traslada a Sharon Osbourne, su esposa y manager, quien de hecho, se pronunció recientemente y dio muy buenas noticias.

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OzzFest prepara su regreso, pero todavía no revela el cartel

De acuerdo con Sharon, la próxima edición de OzzFest se llevará a cabo en Villa Park, el estadio del Aston Villa, el mismo lugar donde Ozzy se despidió de los escenarios durante el concierto ‘Back To The Beginning’, celebrado el 5 de julio de 2025.

Por ahora, todavía no está definido si el festival durará una o dos jornadas. Según contó, esa decisión dependerá de la respuesta del público y de lo que prefieran los propios fanáticos.

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Aunque ya comenzaron las conversaciones con distintas bandas, Sharon prefirió no adelantar nombres. “Por supuesto que estamos hablando con gente. Todavía no puedo revelarlo, pero será pronto”.

El objetivo es que OzzFest vuelva a crecer

Durante su participación en MIDEM 2026, en Cannes, Sharon recordó que la última edición de OzzFest fue en 2018, poco antes de que Ozzy comenzara a tener problemas de salud. Según explicó, nunca pensaron en cancelar definitivamente el festival, sino que simplemente llegó un momento en el que él ya no podía continuar.

También reveló que ambos hablaban seguido sobre la posibilidad de que OzzFest siguiera existiendo sin él. Sharon siempre le decía que el festival ya tenía identidad propia y que podía continuar, mientras Ozzy la animaba a seguir adelante con el proyecto.

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En una entrevista con Billboard publicada en enero, la empresaria también contó que mantiene conversaciones con Live Nation para concretar el regreso. Allí destacó que Ozzy siempre quiso darle visibilidad a las bandas emergentes y adelantó que esta nueva etapa buscará mezclar más estilos musicales, sin perder la esencia que convirtió a OzzFest en un festival de referencia para el rock y el metal durante los últimos 30 años.