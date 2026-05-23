Familia de Ozzy Osbourne “resucitará” al cantante con IA: fans hasta podrán hablar con él

La figura de Ozzy Osbourne volverá a aparecer frente a sus seguidores, pero esta vez desde el universo digital. La familia del legendario vocalista confirmó el desarrollo de un avatar impulsado con Inteligencia Artificial que replicará su voz, apariencia física y movimientos, en un proyecto que promete revolucionar la relación entre artistas fallecidos y sus fanáticos.

El anuncio llegó durante la Licensing Expo 2026 realizada en Las Vegas, donde Sharon y Jack Osbourne revelaron que trabajan junto a Hyperreal para construir lo que definieron como “el ADN digital de Ozzy Osbourne”. La iniciativa permitirá que el músico mantenga conversaciones con el público mediante tecnología conversacional avanzada.

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“Puedes preguntarle cualquier cosa a Ozzy, y él te responderá con su propia voz; además, las respuestas serán las que Ozzy habría dado”, explicó Sharon Osbourne durante la presentación. La empresaria también confirmó que el proyecto tendrá una gira internacional para acercar la experiencia a miles de personas. “Vamos a llevarlo por todo el mundo. La gente podrá hablar con él y él les responderá”.

Jack Osbourne aseguró que el nivel de precisión alcanzado por la tecnología resulta impactante. “Da un poco de miedo lo preciso que es”, dijo. “Seguirá existiendo digitalmente como él mismo mientras tengamos ordenadores”. Además, explicó que la herramienta permitirá insertar al “Ozzy digital” en campañas publicitarias o experiencias audiovisuales de manera rápida gracias a sistemas automatizados.

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El avatar aparecerá dentro de las unidades Proto Luma, dispositivos holográficos de tamaño real equipados con pantalla volumétrica multitáctil 4K, sonido de alta fidelidad e Inteligencia Artificial conversacional. Las primeras presentaciones arrancarán entre finales del verano de 2026 (21 de junio y 22 de septiembre) en Reino Unido y Estados Unidos.

Otros famosos que han sido inmortalizados como avatares digitales

La compañía Hyperreal ya trabajó anteriormente en proyectos similares. Entre ellos destaca el holograma conversacional de Stan Lee presentado en la Comic Con de Los Ángeles, además de recreaciones digitales de Paul McCartney, The Notorious B.I.G. y Mike Tyson.

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“Cada elemento de este avatar se ha creado exclusivamente a partir de material original autenticado y autorizado”, afirmó Remington Scott, director ejecutivo de Hyperreal. Según explicó, la familia supervisó todo el proceso creativo.

Ozzy Osbourne murió en julio de 2025 a los 76 años tras complicaciones cardíacas y una larga batalla contra el Parkinson. El histórico líder de Black Sabbath dejó una huella imborrable en el rock y ganó cinco premios Grammy durante su carrera, incluido el reconocimiento a Mejor Álbum de Rock en 2023 por ‘Patient Number 9’.