¿Está de regreso Ozzfest? Sharon Osbourne negocia su esperado regreso

El nombre de Ozzfest vuelve a sonar con fuerza y, esta vez, no es solo nostalgia. Sharon Osbourne, histórica mánager y viuda de Ozzy Osbourne, confirmó que ya está moviendo fichas para traer de vuelta uno de los festivales más influyentes del hard rock y el metal. La idea todavía está en etapa de conversaciones, pero el proyecto avanza y podría hacerse realidad antes de lo que muchos imaginan.

En una reciente entrevista con Billboard, Sharon contó que está en diálogo con Live Nation para evaluar el regreso del emblemático festival. “Últimamente he estado hablando con Live Nation sobre la posibilidad de recuperar (Ozzfest)”, señaló.

Para ella, no se trata solo de revivir una marca, sino de recuperar una filosofía muy clara ligada a Ozzy y a sus inicios como promotores. “Era algo que apasionaba a Ozzy: dar a los jóvenes talentos un escenario ante un gran público. Nosotros fuimos los que realmente iniciamos los festivales de metal en este país. Se copió pero nunca se hizo con el espíritu que tenía el nuestro, porque el nuestro era un lugar para nuevos talentos. Era como un campamento de verano para niños”.

¿Cuándo podría regresar el Ozzfest?

Según explicó Sharon Osbourne, el objetivo sería que Ozzfest regrese alrededor de 2027. Eso sí, no sería una copia exacta del formato original. La mánager adelantó que le gustaría actualizar la propuesta y abrir el abanico musical: “Me gustaría mezclar los géneros”, una idea que apunta a conectar con nuevas audiencias sin perder la esencia que hizo grande al festival.

Además del posible regreso de Ozzfest, Sharon también trabaja en otro proyecto ligado al legado de Black Sabbath. En este caso, se trata de una gira especial junto a Live Nation en la que el catálogo clásico de la banda sería interpretado por orquestas locales, acompañado de imágenes y tecnología de última generación, una propuesta pensada para celebrar la historia del grupo desde otro lugar.

Vale recordar que Ozzfest nació hace 30 años y fue pionero como festival itinerante dedicado exclusivamente al hard rock y al metal en Estados Unidos. Sin embargo, dejó de recorrer el país tras su edición de 2007. En 2008 se realizó como un evento único en Dallas, no tuvo edición en 2009 y en 2010 pasó solo por seis ciudades.

Aun así, el espíritu nunca desapareció del todo. En 2017, más de 17.000 personas asistieron a una edición especial de un día encabezada por Ozzy Osbourne, que compartió sede con Knotfest. Un año después, casi 13.000 fans celebraron el Ozzfest de Nochevieja en el Forum de Los Ángeles, con figuras como Rob Zombie, Marilyn Manson y Jonathan Davis.

