El estreno de Spiderman: Un nuevo día llevó a miles de fanáticos a las salas de cine durante su primer fin de semana, con funciones de alta asistencia en diferentes ciudades del país. Sin embargo, en Cartagena una de esas proyecciones terminó convirtiéndose en tema de conversación en redes sociales por un inesperado incidente que obligó a varios espectadores a abandonar la función antes de que finalizara.

Un insólito episodio ocurrido en una sala de cine de Cartagena se volvió viral en redes sociales luego de que un fuerte olor interrumpiera la proyección de Spiderman: Un nuevo día. El hecho quedó registrado en video y rápidamente despertó todo tipo de reacciones.

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La situación se presentó en un cine del centro comercial Plaza Bocagrande, en el sector de Bocagrande, donde decenas de personas disfrutaban de la esperada película. De acuerdo con las imágenes difundidas en plataformas digitales, varios asistentes decidieron salir de la sala porque no pudieron soportar el intenso olor que invadió el lugar.

Según los relatos que comenzaron a circular tras el incidente, uno de los asistentes no logró controlar una necesidad fisiológica y terminó expulsando una flatulencia en plena función. La situación generó incomodidad entre los presentes e interrumpió el desarrollo normal de la proyección.

Hasta el momento, nadie ha confirmado la identidad de la persona señalada y tampoco existe una versión oficial sobre lo ocurrido. Esa falta de claridad dio paso a diferentes especulaciones en redes sociales.

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¿Otra versión de los hechos ocurridos en el cine en Cartagena?

Algunos internautas sostienen que el responsable no habría sido un espectador, sino alguien que lanzó lo que popularmente se conoce como “pedo químico” con la intención de gastar una broma. Esa hipótesis también tomó fuerza entre varios usuarios, quienes consideran que explicaría la intensidad del olor que obligó a parte del público a abandonar la función de Spiderman: Un nuevo día.

El video del momento acumuló miles de reproducciones y comentarios en distintas plataformas, donde los usuarios reaccionaron entre el humor y el asombro por lo ocurrido dentro de la sala de cine en Cartagena. La grabación impulsó la viralización del caso y lo convirtió en uno de los temas más comentados alrededor del estreno de la película.

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