Ofrecen trabajo de 50.000 dólares por ver TODOS los partidos del Mundial 2026: así puede postularse

El Mundial 2026 se prepara para ser uno de los grandes eventos de esta década en el sector deportivo. Esta competencia volverá a coronar a un país como el máximo ganador del mundo del fútbol, luego de la coronación de Argentina en el 2022.

Claramente, jugadores, entrenadores y selecciones jugarán un rol clave en este torneo. Sin embargo, los hinchas también será indispensables para esta competencia.

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De hecho, una reconocida cadena de televisión internacional sorprendió a cada uno de los fans del balompié, al ofrecer un trabajo de 50.000 dólares, a cambio de ver todos los partidos del Mundial 2026.

Ofrecen trabajo de 50.000 dólares por ver TODOS los partidos del Mundial 2026

El Mundial 2026 prepara una cantidad impresionante de emociones. Grandes seleccionados volverán a ocupar las pantallas para chocar en búsqueda del máximo trofeo del balompié como deporte.

Por supuesto que, varios fanáticos no querrán perderse ni un detalle de esta competencia. Sin embargo, Fox Sports ofrece un premio imperdible por ver los 104 partidos de este torneo, sin falta.

La reconocida cadena de televisión internacional ofrece 50.000 dólares a cambio de ver todos los minutos de esta competencia, en lo que parece ser el trabajo soñado para todo futbolero.

Una persona deberá ver cada uno de los partidos del Mundial 2026, y a su vez crear contenido para redes sociales, a través del cual interactúe con los demás hinchas del fútbol en el mundo.

¿Cómo aplicar?

Si quiere aplicar, les contamos que Fox Sports lanzará esta vacante a través de Indeed, una plataforma web de empleo. Sin embargo, es importante aclarar que esta oportunidad será solamente para quienes residan en Estados Unidos.

Esto se debe a que la transmisión de los partidos podrá ser observada en vivo a través de las señales de Fox ONE. El lugar será un cubo de cristal ubicado en el Times Square de Nueva York.

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Para realizar esta aplicación deberá actualizar su perfil en Indeed con cada una de sus habilidades. A su vez deberá añadir un video a través del cual explique la razón por la cual debería ser seleccionado para esta vacante.

La contratación final será anunciada el 6 de junio, y su trabajo finalizará el 26 de julio, una semana después del cierre de la Copa del Mundo.