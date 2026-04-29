FIFA desata polémica por nueva regla: expulsará a jugadores que se tapen la boca en el Mundial 2026

A poco más de seis semanas del inicio del Mundial de 2026, la FIFA endurece su postura disciplinaria con medidas que impactarán directamente el comportamiento de futbolistas y cuerpos técnicos.

El organismo rector del fútbol mundial confirmó un paquete de cambios reglamentarios que entrarán en vigor durante el torneo que se disputará en Norteamérica entre el 11 de junio y el 19 de julio.

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Uno de los puntos más contundentes apunta a las protestas dentro del campo. A partir de esta edición, cualquier jugador que abandone el terreno de juego como forma de reclamo ante decisiones arbitrales verá la tarjeta roja de forma inmediata.

La sanción también alcanzará a integrantes del cuerpo técnico que incentiven este tipo de conductas. Además, la FIFA dejó claro que si un equipo provoca la suspensión definitiva de un partido bajo estas circunstancias, perderá automáticamente el encuentro por incomparecencia.

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La FIFA anunció tarjeta roja por taparse la boca para hablar

En paralelo, el ente anunció una medida que ha generado amplio debate en el entorno futbolístico: sancionar con expulsión a los jugadores que se cubran la boca durante discusiones o intercambios verbales en el campo. Esta disposición forma parte de una estrategia más amplia para combatir el racismo y otras conductas discriminatorias. Según explicó la organización, ocultar lo que se dice en momentos de tensión levanta sospechas sobre posibles expresiones indebidas.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ya había anticipado su respaldo a esta iniciativa semanas atrás. “Si un jugador se tapa la boca y dice algo (…) debe presumirse que ha dicho algo que no debería haber dicho, de lo contrario, no habría tenido que taparse la boca”, afirmó. “Si no tienes nada que ocultar, no te tapas la boca cuando dices algo. Así de sencillo”.

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El contexto reciente refuerza la decisión. En febrero, un episodio en la Liga de Campeones puso el tema en el centro de la conversación. El argentino Gianluca Prestianni, entonces jugador del Benfica, quedó envuelto en una controversia tras ser acusado de insultar racialmente a Vinícius Jr. durante un partido. Aunque el futbolista negó los hechos, las imágenes en las que se cubría la boca alimentaron la polémica. Finalmente, recibió una sanción de seis partidos tres de ellos en suspenso por su conducta.

At a Special Meeting held in Vancouver, Canada, @TheIFAB unanimously approved two FIFA-proposed Law amendments to address discriminatory and inappropriate behaviour. — FIFA (@FIFAcom) April 28, 2026

Con estas decisiones, la FIFA busca enviar un mensaje claro: tolerancia cero frente a conductas antideportivas y discriminatorias en el mayor escenario del fútbol mundial.

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