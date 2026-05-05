¿Lista oficial? Por error habrían filtrado en video los 26 jugadores de Colombia para Mundial 2026

A poco más de seis semanas del esperado debut de la Tricolor en la Copa del Mundo de la FIFA frente a Uzbekistán en el estadio Azteca de Ciudad de México, el ambiente alrededor de la convocatoria definitiva se intensifica.

La afición sigue atenta a cada pista que pueda revelar cuáles serán los 26 elegidos que representarán al país en su regreso al torneo tras ocho años de ausencia.

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En medio de esa expectativa, una campaña publicitaria encendió el debate. La empresa Inter Rapidísimo lanzó un emotivo comercial protagonizado por las madres de varios futbolistas, además de Julia Gagliardi, madre del entrenador Néstor Lorenzo.

La pieza audiovisual mezcla recuerdos de infancia con mensajes de orgullo y apoyo, mostrando imágenes inéditas de 13 jugadores cuando eran niños. El cierre, cargado de sensibilidad, refuerza el vínculo familiar detrás del alto rendimiento deportivo.

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Mientras avanzan los testimonios, el video revela progresivamente una lista de nombres acompañados por sus respectivos jugadores. El conteo final llega a 26 futbolistas, lo que desató una ola de especulación inmediata sobre si se trata de la nómina oficial que Colombia llevará al Mundial.

Al revisar los nombres, surge un dato clave: coinciden plenamente con la última convocatoria utilizada por Lorenzo durante la fecha FIFA de marzo en los amistosos ante Croacia y Francia. Aquella lista tuvo como referentes a Luis Díaz y James Rodríguez, y dejó por fuera a figuras reconocidas como Yerry Mina, lo que ya había generado debate en su momento.

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El listado incluye jugadores como Daniel Muñoz, Jefferson Lerma, Jhon Córdoba, Rafael Santos Borré, Dávinson Sánchez, Camilo Vargas y David Ospina, entre otros habituales del proceso. También aparecen nombres en ascenso como Kevin Castaño, Yerson Mosquera y Gustavo Puerta, reflejando la mezcla de experiencia y renovación que caracteriza el ciclo actual.

Gustavo Puerta – Jaminton Campaz – Jefferson Lerma – Jhon Arias – Jorge Carrascal – Juan Fernando Quintero – Kevin Castaño – Richard Ríos – Carlos Gómez – Jhon Córdoba – Johan Carbonero – Luis Díaz – Luis Suárez – Rafael Santos Borré — Inter Rapidísimo (@Interrapidisimo) May 4, 2026

¿Quiénes son los 26 jugadores que aparecen en comercial?

Luis Díaz

Daniel Muñoz

Jefferson Lerma

Ríchard Ríos

Johan Mojica

Jhon Córdoba

Rafael Santos Borré

Dávinson Sánchez

Jhon Lucumí

James Rodríguez

Jhon Arias

Santiago Arias

Juan Fernando Quintero

Álvaro Montero

Camilo Vargas

Carlos Andrés Gómez

David Ospina

Déiver Machado

Gustavo Puerta

Jaminton Campaz

Johan Carbonero

Jorge Carrascal

Juan David Cabal

Kevin Castaño

Luis Javier Suárez

Yerson Mosquera

¿Cuándo se conocerá el listado preliminar de convocados?

A pesar de la coincidencia, la Federación y el cuerpo técnico no han confirmado que esta sea la convocatoria final. El calendario oficial establece que primero se presentará una lista preliminar de entre 35 y 55 jugadores, paso obligatorio antes del anuncio definitivo del 31 de mayo.

Por ahora, el comercial cumple un doble propósito: emocionar a los hinchas y alimentar la conversación sobre el futuro inmediato de la Selección Colombia. La incógnita sigue abierta, pero el mensaje es claro: el sueño mundialista ya se vive dentro y fuera de la cancha.