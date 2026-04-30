¿Irán jugará el Mundial en Estados Unidos? Palabras del presidente de la FIFA desatan furor

La participación de Irán en el Mundial 2026 vuelve al centro del debate internacional tras las recientes declaraciones de Gianni Infantino, quien se mostró convencido de que la selección asiática estará presente en la cita futbolística más importante del planeta.

El dirigente abordó el tema durante el congreso anual de la FIFA celebrado en Vancouver, donde defendió el papel del deporte como puente entre naciones en medio de un escenario geopolítico complejo.

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El torneo, que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio de 2026, tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá. Según la planificación inicial, Irán disputaría sus encuentros de fase de grupos en territorio estadounidense, un punto que genera especial sensibilidad debido a la tensa relación diplomática entre ambos países.

La controversia creció en marzo, cuando el ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, cuestionó abiertamente la viabilidad de la participación del combinado nacional. En sus declaraciones, el funcionario dejó entrever que el contexto político y militar en Oriente Medio complicaba seriamente la presencia del equipo en la competición. Desde entonces, las dudas no han dejado de circular tanto en el ámbito deportivo como en el político.

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México se ofreció a albergar a la selección de Irán

A pesar de este panorama, Infantino insistió en proyectar un mensaje optimista. “Tenemos que unirnos y acercarnos a la gente. La FIFA une al mundo. Tenemos que recordar siempre que hay que ser positivos”, afirmó el dirigente, subrayando que el fútbol puede funcionar como un espacio de encuentro incluso cuando el contexto internacional presenta tensiones. También recordó que la comunidad global ya enfrenta múltiples desafíos, por lo que eventos como el Mundial deberían fomentar la convivencia y el entendimiento.

En paralelo, surgieron alternativas para sortear posibles obstáculos logísticos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, planteó la opción de que su país albergue los partidos de Irán en caso de que surjan impedimentos en Estados Unidos. Sin embargo, la FIFA descartó modificar el calendario o las sedes previstas, reafirmando su postura de mantener intacta la organización del torneo.

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Aunque Infantino no precisó si ya inició negociaciones formales con los gobiernos implicados, su discurso dejó clara la intención de garantizar la presencia de Irán. La situación sigue abierta, marcada por factores políticos que trascienden el deporte, pero el organismo rector del fútbol mundial apuesta por preservar el carácter global e inclusivo del Mundial 2026.