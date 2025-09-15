Gene Gallagher, hijo de Liam Gallagher lanza su primera canción: así suena

Gene Gallagher, hijo del icónico Liam Gallagher, acaba de presentar ‘Hinge’, el primer sencillo de su banda Villanelle. Este lanzamiento no solo marca el debut musical del grupo, sino que también va acompañado de la noticia de su esperada gira por el Reino Unido, programada para el mes de diciembre de 2025.

Villanelle, formada por Gene Gallagher (voz y guitarra), Ben Taylor (guitarra) y Jack Schiavo (bajo), tuvo la oportunidad de presentar su sencillo en vivo el pasado jueves 11 de septiembre en el Jaguar Shoes de Londres.

Este concierto marcó un hito en la carrera del grupo, pues fue la primera vez que los fans pudieron disfrutar de su música original en un escenario. La banda se caracteriza por un estilo energético, con una propuesta que fusiona grunge, punk y sonidos pesados.

Sobre ‘Hinge’, el grupo ha destacado que la canción refleja sus principales influencias: Black Sabbath, Nirvana y Deftones. En una entrevista reciente con NME, Gene Gallagher explicó que ‘Hinge’ es una composición que hace honor a las guitarras pesadas y los riffs distorsionados, elementos que definen su estilo.

El cantante no dudó en afirmar: “Es una canción agresiva. Quiero que suene como un ataque de locura. La letra es jodidamente angustiosa”. Su pasión por el punk y el grunge es evidente en esta primera muestra de lo que Villanelle tiene para ofrecer.

De teloneros a protagonistas

Aunque ‘Hinge’ es su primer sencillo oficial, Villanelle ya tiene experiencia sobre los escenarios. En 2024, la banda realizó una exitosa gira por el Reino Unido, agotando todas las entradas. Además, tuvieron la oportunidad de ser teloneros de Liam Gallagher, el padre de Gene, en la gira conmemorativa del 30 aniversario del álbum Definitely Maybe de Oasis. Este tipo de actuaciones generó debate sobre el nepotismo, pero también consolidó a Villanelle como un nombre emergente en la escena musical.

El próximo tour, que comenzará en diciembre, tiene un significado especial para Gene, ya que coincide con el gran momento que atraviesa su padre con la gira Oasis 25.

En una entrevista reciente, el líder de Villanelle expresó: “También es muy especial haber estado allí con tus compañeros de banda y presenciar esto. Estoy seguro de que miles de personas en el público habrían dicho: ‘¡Joder, tenemos que formar una banda!’ Es un momento único en la vida, y más aún un gran concierto. Estando con tu banda, es difícil no emocionarse más por lo que estás a punto de hacer y saber lo que viene”. Sin duda, este tour no solo marcará el inicio de su carrera, sino también una oportunidad para que Gene Gallagher demuestre su propio camino en la música.

