Esta es la canción de Oasis en la que Johnny Depp fue guitarrista; casi nadie sabe

Johnny Depp siempre ha sido un fanático de la música, y aunque su fama como actor le ha dejado poco espacio para otros hobbies, su pasión por los instrumentos y la escena musical ha sido evidente a lo largo de los años. Uno de los momentos más sorprendentes de su vida ocurrió en 1997, cuando el actor decidió aportar su talento a la banda británica Oasis, participando en la grabación de la famosa canción ‘Fade In-Out’ de su disco Be Here Now.

En ese entonces, Oasis estaba en el pico de su éxito. Con millones de discos vendidos, la banda estaba disfrutando de una etapa de egos elevados y grandes expectativas.

La inclusión de Johnny Depp en el álbum fue una sorpresa para muchos, y Noel Gallagher, líder de la banda, no dudó en mencionar lo extraño que podría resultar tener a una estrella de Hollywood colaborando en su música. Sin embargo, la banda no parecía preocuparse demasiado por lo que pensaran los demás, pues su popularidad estaba en su punto más alto.

Lo cierto es que Depp, antes de convertirse en un ícono de la pantalla grande, intentó hacer carrera en la música. Formó parte de la banda Rock City Angels y firmó con Geffen Records, aunque no alcanzó el éxito que había esperado. A pesar de esto, su colaboración con Oasis le dio una oportunidad única de dejar su huella en un álbum de una banda internacionalmente famosa.

¿Cómo llegó Johnny Depp a tocar en Oasis?

La historia detrás de la grabación de ‘Fade In-Out es interesante. En 1996, Johnny Depp pasó unas vacaciones en la isla Mustique, en el Caribe, acompañado por Noel Gallagher, su esposa Meg Matthews y Kate Moss. Gallagher, quien estaba atravesando un bloqueo creativo, aprovechó ese entorno tranquilo para inspirarse y trabajar en nuevas ideas. Fue ahí donde la grabación de la canción comenzó, con Depp tocando la guitarra slide, un instrumento que le apasionaba.

«Me gusta porque es la primera canción de blues que hago y Liam canta mejor que nunca», recordó Gallagher en una entrevista. Aunque la participación de Depp fue un detalle poco destacado en su momento, la grabación de la canción se convirtió en un momento único para la banda, que estaba buscando algo diferente para darle frescura al álbum.

El éxito de Be Here Now no se hizo esperar. En su lanzamiento en 1997, el disco vendió más de 400,000 copias solo en el Reino Unido el primer día, y se convirtió en el álbum más vendido del año en ese país. Aunque la canción con Johnny Depp no fue un éxito masivo entre los más jóvenes, su inclusión en el proyecto se mantiene como una curiosidad y un dato interesante dentro de la historia de Oasis.

Este episodio resalta la faceta musical de Johnny Depp, que siempre ha estado presente en su vida, incluso cuando la industria del cine lo llevó a ser conocido como uno de los actores más famosos del mundo.