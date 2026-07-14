Fecha y hora Colombia de la FINAL y tercer puesto de la Copa Mundial de la FIFA 2026: ¿Dónde se juegan?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 presenta su gran recta final, con 4 selecciones que buscarán la gloria para cada una de sus naciones. Las semifinales comenzarán este mismo 14 de julio, con equipos que chocarán entre si, en busca del gran premio.

Este torneo tendrá a Argentina, Inglaterra, Francia y España en busca de su llega a la final. Claramente esto implica que a este torneo solo le quedan 4 partidos.

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Dichos cotejos serán las 2 semifinales, y también los partidos por el tercer y cuarto puesto junto a la final. Si usted es uno de los fanáticos acérrimos del balompié, aquí les tenemos la programación completa de estos choques.

Fecha y hora Colombia de la FINAL y tercer puesto de la Copa Mundial de la FIFA

La Copa Mundial de la FIFA ha vivido partidos 100 partidos imperdibles. Este torneo ha contado con un desarollo destacado, tanto en fase de grupos, como en fase de eliminatorias.

El desarrollo del torneo ha dejado varias sorpresas, y ya llega a su gran recta final, en la que se definirán los finalistas, y el gran campeón del torneo.

Las semifinales se jugarán desde este 14 de julio, hasta el próximo 15, con dos partidos totalmente imperdibles para los amantes del fútbol. Estos son:

Francia vs España – 14 de julio – 2:00 p.m.

Inglaterra vs Argentina – 15 de julio – 2:00 p.m.

Estos dos encuentros darán un boleto imperdible para lo que será la gran final de esta competencia, pero también al partido del tercer y cuarto puesto para los perdedores.

El encuentro que definirá el cierre del podio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 será el próximo 18 de julio a las 4:00 p.m.

Por otro lado, la final que dará el gran campeón de esta justa orbital será el próximo 19 de julio, desde las 2:00 p.m. de Colombia.

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Sin lugar a dudas, estos partidos se vivirán al rojo vivo en todo el mundo. No obstante, el centro del encuentro por el tercer y cuarto puesto será en el Miami Stadium.

En cuanto a la gran final, tendrá lugar en el MetLife Stadium de New York, donde ya se han vivido choques brillantes en otros torneos, como el pasado Mundial de Clubes.