Liam Gallagher dio polémica predicción para el partido México vs Inglaterra: hizo gran promesa

Liam Gallagher es, sin dudas, uno de los grandes fanáticos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este torneo ha generado notables emociones, sobre todo para los amantes de Inglaterra, gracias a las victorias de los ‘Three Lions’.

Los ingleses lograron una brillante clasificación durante el pasado 1 de junio, luego de derrotar a República Democrática del Congo por 2-1 en dieciseisavos de final.

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Luego de haber sellado este pase, el equipo dirigido por Thomas Tuchel jugará en octavos de final, en una fase en la que se medirá al combinado de México.

Inglaterra se deberá medir a uno de los anfitriones. Aunque se plantea para ser un partido muy igualado, Liam Gallagher se atrevió a dar una polémica predicción, y aquí se la contamos.

Liam Gallagher dio polémica predicción para México vs Inglaterra

Partcularmente, Liam Gallagher ha sido uno de los amantes más grandes del fútbol a nivel internacional. Uno de los lideres de Oasis ha demostrado su cariño en varias veces a este deporte, y sobre todo al Manchester City.

Liam ha apoyado en varias ocasiones a este club, y por supuesto, a la selección de Inglaterra, sobre todo en esta Copa Mundial de la FIFA 2026.

Justo así lo demostró en su cuenta de X durante el pasado 1 de julio, donde celebró el triunfo de los ingleses sobre República Democrática del Congo con 2 goles de Harry Kane.

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Gallagher posteó varios comentarios sobre este partido, y de hecho, también lo hizo en vistas al próximo encuentro frente a México, por los octavos de final.

Liam fue tajante y dijo “creo que venceremos a México 5-0”. Claramente esto generó revuelo, sobre todo al asegurar que Inglaterra goleará a la ‘tri’ azteca.

I think we’ll beat Mexico 5-0 — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 1, 2026

Sin lugar a dudas, este será uno de los partidos más emocionantes por los octavos de final de esta competencia. El cotejo tendrá lugar el próximo 5 de julio, con un puntapié inicial a las 7:00 p.m.

Hubo promesa

Claramente, los ingleses sueñan con la segunda coronación de Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Liam Gallagher mostró esta emoción también en su cuenta de X.

De hecho, Liam prometió que en caso de que Inglaterra logre vencer este trofeo, él y Noel estarán presente en el estadio, para además cantar ‘Wonderwall’ en vivo.

Cabe recordar que este éxito se ha convertido en un himno para el combinado de Inglaterra en medio de este torneo, y de hecho, los ha acompañado en varios momentos en la cancha.

Lo cierto es que la emoción por la Copa Mundial de la FIFA 2026 es total, y los ingleses sueñan con poder conseguir el gran trofeo.