Subastan guitarra que Liam Gallagher rompió la noche en que Oasis se separó ¿Cuánto cuesta?

Oasis se encontraba en plena gira en 2009 cuando los hermanos Gallagher protagonizaron una fuerte discusión que terminó con la separación de la banda. El hecho ocurrió el 28 de agosto, en el festival Rock en Seine de París.

Antes de salir al escenario, Liam rompió una de las guitarras favoritas de Noel, una Gibson ES-355 de los años sesenta. Minutos después, Noel anunció que abandonaba el grupo y el concierto fue cancelado.

Le puede interesar: Noel Gallagher reveló la verdad de su relación con Liam y la reunión de Oasis: “lo había olvidado”

Esa noche marcó el final de Oasis como banda activa. Desde entonces, los hermanos no volvieron a hablarse durante más de 15 años y cada uno continuó su carrera en solitario. La guitarra dañada quedó guardada y se convirtió en un símbolo de aquella ruptura.

¿Cuánto cuesta la guitarra que marcó la separación de Oasis?

La Gibson ES-355 rojo cereza que Liam destruyó será subastada en Londres los días 23 y 24 de octubre por la casa Propstore, especializada en objetos de la cultura musical y cinematográfica. Según las estimaciones, el instrumento podría alcanzar un precio de hasta 637 millones de pesos (aproximadamente 150.000 libras esterlinas).

La venta forma parte de una colección que incluye artículos de artistas como John Lennon, Jimi Hendrix y David Bowie. Junto a la guitarra se entregará una nota firmada por Noel Gallagher, en la que confirma que era uno de sus instrumentos más usados tanto para grabaciones como para presentaciones en vivo.

Actualmente, Oasis se encuentra de gira de reunión y los hermanos Liam y Noel parecen haber dejado atrás sus diferencias. La subasta coincide con la parte final de la etapa británica de la gira, lo que genera aún más interés entre los seguidores.

El instrumento, más allá de su valor musical, se presenta como un objeto histórico para los fanáticos, al estar directamente relacionado con la separación de la banda en 2009.