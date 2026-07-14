3 bandas de rock y metal francesas que son imperdibles: han dejado su huella en el género

El rock y el metal son dos de los géneros más grandes y reconocidas en la historia de la música. Ambos estilos han sido liderados por una cantidad importante de agrupaciones que han demostrado su fuerza y potencial.

De manera particular, varios países han contado con protagonistas brillantes de este estilo sonoro. Europa, América, África, Asia u Oceania tienen sus respectivos líderes dentro de esta música.

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Sin embargo, hoy nos centraremos en un país en particular. Con el protagonismo en Francia, gracias a que esta selección jugará las semeifinales del a Copa Mundial de la FIFA 2026, aquí les tenemos 3 bandas de este país icónicas en el rock y el metal.

3 bandas de rock y metal francesas que son imperdibles

Francia ha sido un país en el que tanto el rock como el metal han proliferado de forma destacada. Varias bandas han dicho presente en este país y han logrado atravesar fronteras gracias a sus éxitos.

De forma puntual, grandes agrupaciones han sido capaces de encantar a sus fanáticos con sonidos estridentes, y potencia que ha resultado icónica para los franceses.

Si usted aun no ha conocido a ningún referente francés de estos estilos, les tenemos 3 bandas ideales para entrar a este estilo.

La primera de ellas es, sin dudas, ‘Phoenix’, una banda icónica para Francia, y sobre todo para los amantes del rock alternativo.

Este grupo se originó en Versalles y desde 1995 ha sido capaz de estremecer a miles de fanáticos, a partir de un estilo icónico que representa a Francia ante el mundo.

El segundo puesto es para Gojira. Esta agrupación ha dominado el metal progresivo de forma notable, al punto de acumular fanáticos en Colombia y el resto del mundo.

La potencia de este grupo ha quedado demostrada tanto en los estudios de grabación, como en los escenarios, como fue justamente en el caso de la inauguración a los Juegos Olímpicos de 2024.

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Finalmente, la banda que cierra esta lista es, nada más y nada menos que, La Femme. Este grupo tiene tonos vitange de punk, que encantan a todos.

Su estilo es difícil de igualar, sobre todo por un estilo psicodélico que le permitirá profundizar en la cultura del rock francés.

Sin lugar a dudas, Francia es un país de gran fútbol, pero sobre todo, de notable música, sobre todo en rock y metal.