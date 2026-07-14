3 bandas de rock y metal francesas que son imperdibles: han dejado su huella en el género
El rock y el metal han brillado de manera histórica, tanto en Francia, como en el resto del mundo de forma notable.
El rock y el metal han brillado de manera histórica, tanto en Francia, como en el resto del mundo de forma notable.
El rock y el metal son dos de los géneros más grandes y reconocidas en la historia de la música. Ambos estilos han sido liderados por una cantidad importante de agrupaciones que han demostrado su fuerza y potencial.
De manera particular, varios países han contado con protagonistas brillantes de este estilo sonoro. Europa, América, África, Asia u Oceania tienen sus respectivos líderes dentro de esta música.
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Sin embargo, hoy nos centraremos en un país en particular. Con el protagonismo en Francia, gracias a que esta selección jugará las semeifinales del a Copa Mundial de la FIFA 2026, aquí les tenemos 3 bandas de este país icónicas en el rock y el metal.
Francia ha sido un país en el que tanto el rock como el metal han proliferado de forma destacada. Varias bandas han dicho presente en este país y han logrado atravesar fronteras gracias a sus éxitos.
De forma puntual, grandes agrupaciones han sido capaces de encantar a sus fanáticos con sonidos estridentes, y potencia que ha resultado icónica para los franceses.
Si usted aun no ha conocido a ningún referente francés de estos estilos, les tenemos 3 bandas ideales para entrar a este estilo.
La primera de ellas es, sin dudas, ‘Phoenix’, una banda icónica para Francia, y sobre todo para los amantes del rock alternativo.
Este grupo se originó en Versalles y desde 1995 ha sido capaz de estremecer a miles de fanáticos, a partir de un estilo icónico que representa a Francia ante el mundo.
El segundo puesto es para Gojira. Esta agrupación ha dominado el metal progresivo de forma notable, al punto de acumular fanáticos en Colombia y el resto del mundo.
La potencia de este grupo ha quedado demostrada tanto en los estudios de grabación, como en los escenarios, como fue justamente en el caso de la inauguración a los Juegos Olímpicos de 2024.
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Finalmente, la banda que cierra esta lista es, nada más y nada menos que, La Femme. Este grupo tiene tonos vitange de punk, que encantan a todos.
Su estilo es difícil de igualar, sobre todo por un estilo psicodélico que le permitirá profundizar en la cultura del rock francés.
Sin lugar a dudas, Francia es un país de gran fútbol, pero sobre todo, de notable música, sobre todo en rock y metal.