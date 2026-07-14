Revelan cartel por días del Festival Cordillera 2026: vea aquí la programación completa
El Festival Cordillera 2026 vuelve con un cartel por días imperdible para los amantes de la buena música en la capital.
El Festival Cordillera 2026 vuelve con un cartel por días imperdible para los amantes de la buena música en la capital.
Sin lugar a dudas, el Festival Cordillera 2026 es uno de los eventos más esperados del año a nivel musical. Este festival vuelve para reunir una vez más a miles de fanáticos que disfrutan de grandes artistas dentro de la capital.
Varias agrupaciones y leyendas dirán presente en Bogotá una vez más. De hecho, este 14 de julio, este evento volvió a ser protagonista, luego de que se revelara el cartel por días.
Si quiere saber cuando tocarán sus artistas favoritos, aquí les contamos cual es la programación y orden de los protagonistas.
Sábado 12 de septiembre
Domingo 13 de septiembre
Les recordamos que este gran evento tendrá lugar en el Parque Simón Bolívar, en una edición más de este festival que estará imperdible para los amantes de la música hispana en sus diversos géneros.
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A la par de este gran anuncio, la organización del festival lanzó la venta de una nueva etapa de boletería que incluye los combos por día, a través de la plataforma oficial de Ticketmaster.
Esta etapa contará con preventa para los bancos Aval y Dale a partir de este 14 de julio, a las 11:00 a.m. en la plataforma ya mencionada.
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En lo que se refiere a los combos, les recordamos que el valor de la boletería es el siguiente: