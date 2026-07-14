Revelan cartel por días del Festival Cordillera 2026: vea aquí la programación completa

Sin lugar a dudas, el Festival Cordillera 2026 es uno de los eventos más esperados del año a nivel musical. Este festival vuelve para reunir una vez más a miles de fanáticos que disfrutan de grandes artistas dentro de la capital.

Varias agrupaciones y leyendas dirán presente en Bogotá una vez más. De hecho, este 14 de julio, este evento volvió a ser protagonista, luego de que se revelara el cartel por días.

Si quiere saber cuando tocarán sus artistas favoritos, aquí les contamos cual es la programación y orden de los protagonistas.

Revelan cartel por días del Festival Cordillera 2026

Sábado 12 de septiembre

Andrés Calamaro

Beéle

Sean Paul

Grupo Niche

Cultura Profética

Fobia

Dread Mar I

Miguel Mateos

Ed Maverick

Virus

Poligamia

Ke Personajes

Lido Pimienta

Kapanga

Emmanuel Horvilleur

Meme del Real

Nelda Piña y sus Tambores

Paula Pera y el Fin de los Tiempos

Kei Linch

The Latin Brothers

Domingo 13 de septiembre

Ricky Martin

Caifanes

Andrés Cepeda

Kany García

Panteón Rococó

Bonka

Mägo de Oz

Tan Bionica

Draco Rosa

Vicente García

Diamante Eléctrico

Jarabe de Palo (Feat. Pedro Capó – Homenaje a Pau Donés)

Los Amigos Invisibles

Doctor Krápula

Dante Spinetta

Los de Adentro

Los Estrambóticos

Árbol de Ojos

Flor de Lava

Briela Ojeda

Les recordamos que este gran evento tendrá lugar en el Parque Simón Bolívar, en una edición más de este festival que estará imperdible para los amantes de la música hispana en sus diversos géneros.

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Precio de las boletas

A la par de este gran anuncio, la organización del festival lanzó la venta de una nueva etapa de boletería que incluye los combos por día, a través de la plataforma oficial de Ticketmaster.

Esta etapa contará con preventa para los bancos Aval y Dale a partir de este 14 de julio, a las 11:00 a.m. en la plataforma ya mencionada.

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En lo que se refiere a los combos, les recordamos que el valor de la boletería es el siguiente: