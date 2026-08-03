No se pierda de nada: los mejores momentos para ir al baño durante ‘Spider-Man: Brand New Day’, según la crítica

‘Spider-Man: Brand New Day’ es la película del momento. Esta producción está lista para llegar y enamorar a todos los amantes de Marvel y del mundo del cine, con el protagonismo de uno de los héroes más queridos del mundo.

Ante la gran expectativa y emoción que ha generado esta película, miles de personas se han dirigido a las salas de cine para verla al momento de su estreno.

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Sin embargo, si usted aun no la ha visto, pero desea disfrutar de todas las emociones de esta película, les tenemos una de las curiosidades más grandes de este ‘film’, y son los mejores momentos para ir al baño sin perderse de nada.

Los mejores momentos para ir al baño durante ‘Spider-Man: Brand New Day’

¿Alguna vez le ha pasado ir al cine y tener ganas de orinar? Esto es más común de lo que se podría creer, y de hecho, muchas personas se aguntan este impulso, para así evitar perderse cualquier momento de la película.

En caso de que usted sea propenso a esto, pero no quiera perderse ni un solo detalle de ‘Spider-Man: Brand New Day’, no se preocupe, la crítica lo tuvo en cuenta.

Recientemente críticos de la gran pantalla desglosaron 3 momentos que son ideales para ir al baño mientras disfruta de esta película.

Estos son: entre el minuto 20 y el 23, entre el minuto 48 y el 51, y sobre la hora y 34 minutos hasta la hora y 37 minutos.

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Estos 3 momentos están apartados debido a que son momentos de ‘break’ en la película, donde hay ritmos lentos sin acción. Durante estos instantes se puede ver a Spider-Man, o personajes secundarios en momentos lejanos a la adrenalina principal.

Sin lugar a dudas, esto le permitirá ir al baño a tiempo sin perderse nada, y poder vivir al máximo cada uno de los detalles de este superhéroe arácnido.

Esta producción es una de las más emocionantes de este 2026, y para la crítica ya es clave dentro de la nueva era de Marvel. Se espera que en próximos lanzamientos se ahonde más en esta trama, sobre todo, en ‘Avengers: Doomsday’, el nuevo gran estreno que prepara esta histórica franquicia para enamorar a sus fans.