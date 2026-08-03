Revelan la verdadera razón por la que Sid Wilson habría sido expulsado de Slipknot: ¿Aún puede volver?

Los fanáticos de Slipknot vivieron novedades de gran sorpresa en la banda el pasado 31 de julio. La icónica agrupación de Iowa despidió a Sid Wilson, uno de los miembros más icónicos del último tiempo para sus seguidores.

El DJ y tecladista de la banda fue informado de su salida del grupo durante el pasado viernes, y TMZ reveló la primicia, lo que dejó a Slipknot en evidencia frente a sus fans.

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De hecho, el mismo medio mencionado reveló este 3 de agosto la verdadera razón que habría detrás de la expulsión de Wilson, y aquí se la contamos.

Revelan la verdadera razón por la que Sid Wilson habría sido expulsado de Slipknot

Para nadie es un secreto que Sid Wilson es parte notable del éxito de Slipknot. Este grupo ha brillado desde finales de los 90’s, donde este miembro y varios otros comenzaron la banda y estremecieron a la industria.

Gracias al éxito notable, Wilson se ganó el cariño de todos los fans. Sin embargo, a pesar de este notable apoyo en shows y redes sociales, Slipknot ha optado por apartarlo del grupo.

Durante el pasado 31 de julio, Slipknot expulsó a su tecladista, aunque aun no han confirmado estas decisiones a través de sus redes sociales.

Esta revelación, sin dudas, llenó a muchos de incertidumbre, pero también de molestia, al tratarse de uno de los miembros fundadores, y desconocer el motivo de su salida.

Sin embargo, TMZ reveló este mismo lunes la verdadera razón que habría detrás de esta expulsión. De acuerdo con dicha fuente, los demás miembros de Slipknot estaban cansados del comportamiento de Wilson.

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El tecladista no habría tenido buenas formas con sus compañeros en varias ocasiones, lo que los llevó a tomar esta decisión. De hecho, TMZ también explica que esta decisión se había meditado por bastante tiempo, hasta llegar a la determinación actual.

Sin lugar a dudas, esta versión preocupa a los fans. Esto sobre todo por llegar apenas meses después del fin del compromiso sentimental que tenía el propio Wilson con Kelly Osbourne.

Aun así, TMZ explica que, aunque el contacto entre la banda y Sid se ha interrumpido, existe la posibilidad de que el tecladista vuelva al grupo en un futuro próximo.