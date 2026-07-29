¿’Spiderman: Brand New Day’ tiene escena postcréditos? Esto se sabe sobre la nueva película de Marvel

‘Spiderman: Brand New Day’ es, sin lugar a dudas, una de las películas del momento a nivel mundial. Luego de mucha espera, llega el gran lanzamiento de una de las producciones más ansiadas de Marvel en el último tiempo.

Después del gran éxito con el que contó ‘Spiderman: No Way Home’, esta nueva entrega mostrará lo mejor del elenco liderado por Tom Hollan y Zendaya.

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Si usted es uno de los emocionados por esta nueva película, le contamos que hay algunos detalles que debe tener en cuenta, sobre todo en lo que se refiere a escenas postcréditos.

¿’Spiderman: Brand New Day’ tiene escena postcréditos?

‘Spiderman: Brand New Day’ es una de las producciones más importantes de la nueva era de Marvel. Luego de ‘Avengers: Infinity War’, Spiderman ha tomado una cantidad enorme de relevancia.

En el universo cinematográfico de Marvel esta película es central, sobre todo al tratarse de una nueva era para este superhéroe, que se ha ganado el corazón de los amantes del cine.

Luego de convertirse en un desconocido para MJ y sus demás conocidos, esta película está lista para llenar de emociones y producción a todos los amantes de la industria del cine.

Peter Parker se enfrentará a un nuevo mundo de retos, con las obligaciones de superhéroe que ha tenido siempre en su mundo intrépido.

El gran estreno de esta película será el próximo 30 de julio, pero ya hay algunos detalles que se conocen de esta nueva entrega para los amantes de los ‘films’.

Uno de ellos es, sin lugar a dudas, las escenas postcréditos. Marvel se ha caracterizado por incluir este tipo de elementos en el cierre de su producciones. Claramente, en la saga de Spiderman no ha sido la excepción.

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En ‘Brand New Day’ esto volverá a ocurrir, esta película si tiene escena postcréditos, pero, deberá estar atento, porque es solo 1, y está al final de la película al completo, para presentar algunos detalles del futuro que tendrá Marvel en sus próximas entregas, con los ‘Avengers’ como centro principal en ‘Doomsday’.

Indudablemente, esta película esta proyectada para ser una de las producciones más grandes en la historia de Marvel, y se espera que su éxito en las salas de cine sea total.