¿Dónde se jugará la final de la Copa Sudamericana 2026? El partido único ya tiene fecha

Sin duda, Colombia cada vez está más cerca de convertirse en una de las sedes del fútbol profesional a nivel nacional e internacional. Por eso, hace unos días se dio a conocer cuál es la sede oficial de la final de la Copa Sudamericana 2026, la cual por primera vez se va a realizar en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Actualmente, el torneo se encuentra en los octavos de final y solo queda un equipo colombiano en el torneo. Se trata de Independiente Santa Fe, que ahora debe avanzar sumando tres puntos en el partido contra River Plate, que es uno de los más esperados de los próximos días.

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¿Dónde se jugará la final de la Copa Sudamericana 2026?

Aunque todavía no se conocen a los finalistas de la Copa Sudamericana 2026, desde hace una larga temporada se dio a conocer que la final será en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Por eso, desde hace algunas semanas, se empezaron a hacer todas las obras de adecuación para que todo esté listo para la gran final de este torneo el próximo 21 de noviembre del 2026.

Las fases que quedan se van a jugar de la siguiente manera: Los octavos de final de ida serán de la semana del 11 al 13 de agosto. Después, los equipos ganadores van a jugar los cuartos de final del 8 al 10 y del 15 al 17 de septiembre del 2026.

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Finalmente, se darán las semifinales, que serán desde el próximo 13 al 14 y después del 20 al 21 de octubre, y de ahí saldrán los dos finalistas. Después, la gran final es el 21 de noviembre en un evento que promete ser uno de los más importantes del año, donde, sin duda, todos le están haciendo fuerza al equipo colombiano.