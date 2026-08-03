Estrella de la Selección Colombia a solo detalles de cambiar de club: ya tiene acuerdo con su nuevo equipo

La Selección Colombia cuenta con varios titulares de nivel notable en la cancha. Justo así se demostró en la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde a pesar de no haber logrado llegar a instancias lejanas, varios jugadores destacaron.

Gracias a la habilidad y esfuerzo demostrado en este torneo, varios de los jugadores de este combinado han recibido el interés de nuevos clubes. De hecho, hay uno que está apunto de cambiar de actualidad.

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En caso de que no sepa de quien se trata, aquí les contamos todo lo que debe saber sobre el panorama en el mercado de una de las grandes estrellas de la ‘tricolor’.

Estrella de la Selección Colombia a solo detalles de cambiar de club

En el último tiempo, varios nombres grandes del fútbol en Colombia han protagonizado movimientos millonarios en el balompié de Europa. Distintas figuras han destacado en el viejo continente y han dado paso a equipos históricos.

Luego de la participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, varios jugadores han recibido el interés de nuevos equipos, tal y como ha sido el caso de Gustavo Puerta.

Sin embargo, hay otro nombre que está muy cerca de llegar a un gigante de Europa. Se trata de Jhon Lucumí, jugador que ha brillado en varias instancias, tanto con la ‘tricolor’, como con su club actual, el Bologna de Italia.

Este defensa estaría cerca de dar el salto a la Juventus, y de hecho, ya tendría un acuerdo con el equipo ‘bianconero’, para un contrato millonario.

Según reveló Nicoló Schira, periodista italiano, Lucumí tendría acordado un vínculo con la ‘Vecchia Signora’ hasta 2031, con un salario de 2,5 millones de euros al año.

Aun así, este fichaje todavía no se ha oficializado. La Juventus no llega a un acuerdo total con el Bologna, ya que el equipo actual de Lucumí pide 25 millones de euros por el traspaso.

🚨 Excl. – Jhon #Lucumì has given his availability to join #Juventus with a contract until 2031 (€2,5M/year). The colombian centre-back has received several bids, but his priority is still #Juve, which are working to reach a deal with #Bologna (ask 25M to sell him). #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 2, 2026

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El equipo ‘bianconero’ aun no estaría dispuesto a llegar a esta cifra, por lo que negocia y perfila detalles para que este fichaje pueda cerrarse próximamente.

Este, sin dudas, sería un salto en la carrera de Lucumí, quien compartiría zaga central con el brasileño Gleison Bremer, en uno de los grandes históricos del balompié en Italia y Europa.