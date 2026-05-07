No habrán más álbumes Panini del Mundial después del 2030: este es el polémico motivo de la decisión

Los álbumes Panini del Mundial se han convertido, sin lugar a dudas, en una de las grandes tradiciones de esta fiesta deportiva que tiene lugar cada 4 años. Miles de fanáticos compran estas colecciones, para así tener las láminas de los mejores futbolistas del mundo.

Esta pasión ha quedado demostrada por varias décadas, y este 2026, no ha sido la excepción como año mundialista. Alrededor del mundo varios hinchas han empezado a llenar su álbum, aunque fueron sorprendidos con una inesperada noticia.

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Durante este 7 de mayo se reveló a través de redes sociales que, el de 2030 será el último álbum Panini del Mundial. Claramente esto sorprendió a miles, y aquí les contamos la razón sobre esta novedad.

¿Por qué no habrán más álbumes Panini del Mundial?

Indudablemente, los mundiales Panini han marcado época. Grandes leyendas del fútbol han contado con sus estampas propias en estas colecciones, gracias a la forma en que representan a sus países.

Desde el siglo pasado, esta marca italiana ha acompañado a los mundiales de forma inigualable, al punto de convertirse en una auténtica mania a nivel internacional.

Sin embargo, todo parecer llegar a su fin en el próximo 2030. Panini no haría más álbumes de esta competencia, a causa de una decisión de la FIFA.

El máximo ente del fútbol a nivel internacional habría decidido romper relación con la marca italiana, y cambiar a la empresa que se encargará de estas colecciones.

Antes del fin de este acuerdo, Panini lanzará una última colección, que corresponderá a la del Mundial de 2030. A partir de 2031, los derechos le pertenecerán a Topps y Fanatics, otra marca reconocida por sus álbumes y cartas.

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Topps confirmó esto a través de sus redes sociales, y aseguraron que esta asociación comenzará en 2031, lo que incluirá colecciones tanto digitales como físicas.

Claramente esto ha impresionado a muchos fanáticos, quienes han seguido la tradición de Panini desde 1970, cuando se lanzó el primer álbum mundialista.

Por el momento, esta icónica marca se enfoca en su colección para esta Copa del Mundo de 2026. Sin embargo, los hinchas esperan que la despedida de Panini se dé por todo lo alto en 2030, con láminas y un álbum que será, sin dudas, imperdible.