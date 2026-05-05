Este fue el primer álbum de Panini de la historia de la Copa del Mundo: Se lanzó en 1970

Llegó el año del Mundial de la FIFA y con esto una serie de costumbres que vienen realizando cada cuatro años todos los fans del fútbol. Uno de ellos es llenar el álbum de Panini, en donde podrá encontrar las láminas de sus jugadores favoritos, algunas sorpresas y quedarse con el recuerdo de todo lo que fue esa edición del campeonato del mundo.

En el 2026 ya se dio a conocer todo lo relacionado con el álbum de Panini, que en esta edición no solo se podrá llenar de forma física, sino también virtual. Pero eso no es todo, sino que esta será la última vez que se van a poder encontrar las láminas de dos grandes figuras del fútbol en el mundo, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

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Esta no es la única edición que tiene un alto significado simbólico, pues uno de los más buscados por diferentes coleccionistas es el primer álbum que sacó la empresa hace varios años. De hecho, fue una propuesta que nadie esperaba, pues el lanzamiento fue en 1970 para el Mundial de la FIFA de México, en donde el ganador fue Argentina.

¿Cómo fue el primer álbum de Panini?

La fiebre del mundial contagiaba a personas en todo el mundo, en especial a niños y adultos, así que tomaron la decisión de poder lanzar un álbum en donde se recopilaran las fotos de los jugadores más emblemáticos, los estadios y los equipos. Pero lo que muchos pensaban sería solo algo infantil, rápidamente se transformó en algo más especial, en donde todos intercambiaban láminas en las calles para completar a sus jugadores.

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En esa oportunidad, las grandes figuras que todos querían tener eran Pelé, Bobby Moore y Rivelino; eran los más pedidos por todos los fans del fútbol. De hecho, Brasil fue la gran sorpresa, pues logró quedarse con el campeonato, sorprendiendo a todos con su actuación.

Después de eso, lo demás fue historia, este fue el comienzo para que en todos los mundiales y torneos de fútbol entre selecciones, las personas querían llenar el mundial. Esto al punto de convertirse en uno de los más importantes y que pone a intercambiar a todos los fans láminas, con el fin de conseguir llenarlo en el menor tiempo posible, pero también guardarlo como parte de su colección.