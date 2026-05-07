James Hetfield de Metallica reveló cuáles son esas bandas que no le gustan: “Me parecen caricaturescos”

El rock se sigue posicionando como uno de los géneros más importantes a nivel global, así que ya son varias las bandas que han ganado un gran reconocimiento. Sin embargo, algunos expertos, como los artistas de Metallica, han dado a conocer cuáles son esas agrupaciones que, sin duda, no logran llenar sus expectativas, llegando a decir que no les agradan.

Durante una entrevista a James Hetfield con Rage Against para la revista Playboy en el 2001, el líder de Metallica habló sobre esas bandas que no logran ser de su agrado del todo. De hecho, asegura que no suele escucharlas, pues son un poco caricaturescas en algunos casos.

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¿Cuáles son esas bandas que a Metallica “no le gustan”?

En medio de la entrevista, James decidió hablar sobre esas bandas que no logran conquistar del todo y cuyos sonidos no son lo que espera al hablar de una banda de rock. Todo esto, teniendo en cuenta sus sonidos, puestas en escena, letras y lo que tiene que ver con sus sencillos.

Las bandas que mencionó el líder de Metallica fueron The Machine y Limp Bizkit, dos agrupaciones que se originaron en los 90, marcando algo completamente nuevo en el género. De hecho, hay quienes dicen que fueron los pioneros en dar un nuevo estilo, en donde también hablaban sobre las diferentes luchas sociales, pero de una forma distinta.

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“Limp Bizkit me parece un poco caricaturesco. No me gusta que un tipo se limite a gritar, como Rage Against the Machine; ellos no cantaban, solo eran tipos cabreando y dando su opinión”, aseguró el artista.

Respecto a las dos agrupaciones, sin duda se han mantenido en el tiempo como dos de las más importantes en la actualidad. Con sus conciertos han llenado varios de los escenarios más grandes en el mundo, funcionando sus sonidos y ritmos, con un hip hop que pocos entienden, pero que logra encajar muy bien con los tonos del metal.

Además, hay quienes dicen que los sonidos de estas nuevas bandas de los 90 no se comparan en nada con lo que hace Metallica. Sin duda, ellos se caracterizan por ser más clásicos, tener tonos fuertes y en todo momento darla toda en el escenario con esas canciones que todos recuerdan.





