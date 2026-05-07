Tres canciones de rock que marcaron a toda la generación de los 69; Led  Zeppelin hizo historia

El siglo XX podría pasar a la historia como aquel en donde la música fue la verdadera protagonista con sonidos que dieron vida a múltiples grupos. En ese momento se dio el origen de varias agrupaciones que pasaron a la historia, como fue el caso de Led Zeppelin, que marcó a cientos de fans.

Muchas de estas canciones fueron producidas en Estados Unidos y grabadas en Europa, en un momento donde era muy importante posicionar sus canciones en las estaciones de radio. Allí, los géneros pesados del rock, la protesta y el blues eran los más populares que lograron pasar a una nueva generación en el siglo XXI.

Leer más: Revelan la fecha en la que saldrá el nuevo disco de los Rolling Stones: ¿Cuánto falta?

Tres discos de rock que marcaron la época de 1969

The Rolling Stones ya estaba haciendo historia con todo lo que hizo con su disco Let It Bleed, que para muchos se trata de una canción que sería una parodia de la canción ‘Let It Be’ de The Beatles, en donde hablan sobre todo lo que pasó en ese momento en Estados Unidos, en donde la traición en medio de las guerras fueron las protagonistas.

Además, habla sobre todo lo que vivieron las personas en ese momento, en donde la realidad de la sociedad era muy fuerte y las tensiones entre los diferentes países causaban unas emociones fuertes.

Seguir leyendo: ¡Eddie se roba el show en Londres! Iron Maiden festeja 50 años en premiere de ‘Burning Ambition’

Led Zeppelin lanzó en ese momento su álbum Led Zeppelin II, en donde varias de sus canciones de rock lograron conquistar a todas las personas, lograron agotar varios conciertos con estos sencillos, que según dicen, dieron el nacimiento a un hard rock moderno. Ellos decidieron hablar sobre sexualidad, psicodelia y el poder de la música con algunas letras de doble sentido que causaron varias polémicas.

De hecho, varias de sus canciones se vieron implicadas en problemas legales, pero el sonido de los artistas era tan fuerte y agresivo que en pocas oportunidades le pusieron atención a esto. Incluso, se dice que las críticas solo ayudaron a que sus canciones siguieran posicionando aún más a nivel internacional como las más escuchadas.

The Who sacó Tommy, una canción que le dio origen a un nuevo concepto del rock en donde lograron tener un reconocimiento a nivel internacional. Los artistas lograron hacer una producción que nadie se imaginaba, usando sonidos fuertes, pero dando espacio a los clásico.





